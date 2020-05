Araoz: Si sucede algo con Martín Vizcarra asumiría el cargo solo para firmar documentos

La vicepresidenta Mercedes Araoz se refirió este viernes a la renuncia que presentó a su cargo, al día siguiente del cierre del Congreso de la República anunciado por el jefe de Estado, Martín Vizcarra, el 30 de septiembre del 2019.

Sobre el tema, la también exparlamentaria dijo que su decisión es “irrevocable”, y no cambiará su posición. Agregó no haber recibido ningún tipo de comunicación de parte del Legislativo sobre la carta enviada.

“Mi renuncia ha sido irrevocable y no puedo cambiar mi posición. Efectivamente, no me gustó lo que sucedió, pero en cualquier lugar, sin ningún puesto puedo seguir siendo una persona que apoye a esta gestión”, sostuvo en Canal N.

Asimismo, Araoz dijo que tendría que asumir una encargatura solo para firmar documentos en el caso que algo le sucediera al mandatario o si el Parlamento todavía no acepta su renuncia.

“Bueno, si sucediera algo (con Martín Vizcarra), es una encargatura y todavía sin mi renuncia aceptada, obviamente asumo la encargatura que es básicamente cumplir una función no de dirección del plan de trabajo, eso lo hará el premier me imagino, sino de la firma de los documentos que correspondan”, expresó en la entrevista.

De igual modo, señaló que luego de su renuncia solo se comunicó con la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva. Además, dijo que el Poder Ejecutivo hace un “esfuerzo enorme” por enfrenar la propagación del coronavirus en el país.

“El esfuerzo que ha estado el Gobierno haciendo ha sido enorme. (Me he comunicado) en particular con la ministra de Economía en algún momento. He conversado con ella y le he dado algunos alcances en algunos momentos y me he puesto a disposición de ella. A ella la conozco desde que era estudiante, he sido su profesora y no me queda más que aplaudir su labor porque está en un momento muy complicado haciendo un extraordinario trabajo”, enfatizó.

En tanto, Mercedes Araoz sostuvo que en el Perú podría haber un posible impuesto a la riqueza pero a futuro y con “un estudio profundo y serio”. Indicó que “la política económica no se puede hacer de improntas políticas populares”.