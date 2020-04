Merino asegura que ley del retiro del 25 % de las AFP “recogió el clamor popular”

El Congreso de la República promulgó la ley que permite el retiro de hasta el 25 % de los fondos de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), luego que el presidente Martín Vizcarra no la haya promulgado ni observado.

Manuel Merino de Lama, titular del Parlamento, anunció la medida en conferencia de prensa junto a la Mesa Directiva y algunos portavoces de las bancadas, desestimando de esta manera el decreto de urgencia que anunció el Poder Ejecutivo el último miércoles.

“Cumplido el plazo, el Poder Ejecutivo no ha emitido observación alguna ni ha publicado la ley. Este nuevo Congreso va a proceder a la promulgación de la norma”, declaró Manuel Merino.

La ley fue aprobada por el Legislativo por amplia mayoría el pasado 3 de abril en el segundo pleno presencial, con 107 votos, 4 en contra y ninguna abstención. Se entregó la autógrafa de ley al Ejecutivo el 5 de abril, y el Gobierno tenía 15 días hábiles para pronunciarse, plazo que se venció el 29 de abril.

Martín Vizcarra no promulgó ni observó la ley que permite el retiro del 25 % de los fondos de las AFP. El último miércoles anunció un Decreto de Urgencia para que los afiliados desembolsen S/ 3.000 más.

Norma recogió “el clamor popular”

El titular del Legislativo sostuvo además que la ahora ley, que entrará en vigencia este jueves 1 de mayo, se planteó para “dar un auxilio” a la ciudadanía que se ha visto afectada económicamente con el estado de emergencia nacional, decretado para controlar el coronavirus.

“Lo hemos hecho en el sano ámbito de la necesidad económica de los mas de 6 millones de peruanos que necesitan un auxilio. (...) Es una propuesta multipartidaria, la felicitación a los grupos políticos, a los congresistas, que participaron de esta iniciativa recogiendo el clamor popular”, sostuvo.

Merino de Lama señaló además que esta norma no contradice legalmente la anunciado por el jefe de Estado porque esta no ha sido publicada, por lo que no ha sido oficializada.

Asimismo, el segundo vicepresidente, Guillermo Aliaga, mencionó que el Poder Ejecutivo deberá tomar las “acciones pertinentes” frente a la promulgación de la norma del desembolso del 25 % de los fondos de las AFP.

Ley del retiro de los fondos AFP

La ahora norma legal permite el desembolso de hasta S/ 12.900, equivalente a 3 UIT, y un mínimo de S/ 4300, correspondiente a 1 UIT. El 50 % de los fondos se entregará en 10 días calendarios luego de presentada la solicitud, y el otro 50 % se otorgará en 30 días calendario después del primer desembolso.

Cabe resaltar que los afiliados que posean menos de este último monto, podrán retirar el 100 % de su acumulado en una sola oportunidad.

Parlamento promulga la autógrafa de retiro de 25% de AFP. Foto: Melissa Merino.

Los afiliados que quieran acogerse a esta medida deberán solicitarlo en un plazo máximo de 60 días calendario de publicado el procedimiento operativo por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Además. la solicitud a la AFP para acceder al retiro podrá ser de manera remota o presencial.