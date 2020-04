El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda Portocarrero, aseguró que su despacho ha trabajado con anticipación en la prevención del contagio del nuevo coronavirus en los penales, pese a la propagación presentada.

Aclaró que aún cuenta con la confianza del presidente Martín Vizcarra, al tener una carrera dentro del sistema judicial, no obstante, agrega que su cargo está en constante disposición tras los cuestionamientos.

“La tengo (confianza del presidente). Yo soy funcionario desde hace 25 años. Mi cargo siempre está a disposición, desde luego”, declaró Castañeda a este diario agregando que sigue respaldando el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Gerson Villar.

Coronavirus en los penales: 30 fallecidos y 645 infectados

En entrevista con La República, confirmó que hasta el momento se han registrado 30 internos fallecidos a causa de la COVID-19 y 645 casos positivos a nivel nacional, de los cuales 579 han sido aislados. Agregó que por la represión en los motines registrados se han reportado nueve muertos en el pena Castro Castro.

“No hemos demorado. Hemos tomado medidas que se encuentran documentadas en los planes, desde el primer momento. Los penales están en emergencia desde antes de la emergencia sanitaria, se generó un plan anti COVID-19 aprobado por el INPE y se implementó un cerco sanitario con la prohibición de visitas. Aparte, se les dotó de mascarillas a los agentes”, mencionó.

Fernando Castañeda resaltó que el principal problema en la reclusión son las condiciones de hacinamiento, las que han sido heredadas por Gobiernos anteriores, pero que ante la llegada del coronavirus se han dado consecuencias mortales.

FOCO INFECCIOSO. Los 68 penales del país se han convertido en focos de contagio del coronavirus, por el hacinamiento y sobrepoblación, por lo que liberados deberían cumplir cuarentena. (Foto: Eric Villalobos)

“El hacinamiento proviene de todos los gobiernos pasados. ¿Qué esfuerzos por deshacinar se hicieron en los gobiernos pasados? Yo dejaría esa pregunta ahí, la dejaría ahí. (...) Las protestas de los penales son permanentes. Muchos de los gobiernos, ¿qué hicieron para deshacinar? De nuevo, ¿qué hicieron?", subrayó el ministro Castañeda.

Castañeda: “Fiscales y jueces tienen las herramientas para deshacinar”

En la misma línea, el titular de Justicia indicó los jueces y fiscales cuentan con las herramientas para excarcelar a los reclusos, que no hayan sido responsables de delitos graves, y que de esta manera se logre deshacinar las cárceles, pero que no la utilizan hasta el momento.

“Yo tengo dos meses en el cargo, le recuerdo. No es echar la culpa, pero el problema real en las cárceles es el hacinamiento, que viene desde atrás. Los fiscales y los jueces tienen las herramientas para deshacinar, pero no las utilizan. Yo he hecho una exhortación. Los jueces de instrucción preparatoria, ¿por qué no actúan? Alegan la independencia de funciones, y eso está bien, pero estamos en medio de una emergencia nacional”, insistió,

Justicia emitirá norma que obligue revisar las prisiones preventivas

El ministro explicó que les envió un documento con el que los exhortó a actuar de manera prioritaria para iniciar la liberación de ciertos internos, además que se evalúe también las prisiones preventivas.

"La fiscal de la Nación y el presidente del Poder Judicial han hecho su parte, pero son los jueces lo que deben actuar. El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una cuota de responsabilidad. Por eso estamos sacando la norma, para que sea una obligación revisar todas las prisiones preventivas. Mañana debe estar saliendo, o pasado, en el más breve término.

Indultos para evitar contagios de la COVID-19

Fernando Castañeda mencionó que otra medida que usarán son los indultos, que están a cargo de presidente Martín Vizcarra, pero para ciertos sentenciados que cumplan con requisitos.

“Los indultos no pueden ser un cheque en blanco. Estamos coordinando con el Poder Judicial para que sean indultos bajo estos criterios: madres con hijos menores de 3 años, madres gestantes, adultos mayores de 60 que no hayan cometido delitos graves, internos que van a cumplir sus condenas en seis meses, y los enfermos crónicos”, refirió.

El ministro Castañeda detalló que con las medidas para reducir el hacinamiento en los penales, y evitar la expansión del coronavirus, se lograría un máximo de excarcelación de 13.000 reclusos, de los cuales 10.000 serán procesados (sin sentencia) y 3.000, condenados.