El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, expresó su confianza en el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Gerson Villar, tres días después del motín en el penal Castro Castro, en el que fallecieron nueve reclusos.

“Tiene mi confianza. Lo conozco desde antes, en centros juveniles”, declaró Castañeda a La República.

PUEDES VER Congreso: Constitución continuará con debate de elecciones internas

Sobre la crisis en los centros penitenciarios, que incluye el hacinamiento y la sobrepoblación, el integrante del Gabinete Ministerial manifestó que es un problema que tiene un origen anterior a su gestión, que inició el 13 de febrero de este año, y de la pandemia.

“El hacinamiento proviene de todos los gobiernos pasados. ¿Qué esfuerzos por deshacinar se hicieron en los gobiernos pasados? Yo dejaría esa pregunta ahí. Yo tengo dos meses en el cargo, le recuerdo. No es echar la culpa, pero el problema real en las cárceles es el hacinamiento, que viene desde atrás. Los fiscales y los jueces tienen las herramientas para deshacinar, pero no las utilizan. Yo he hecho una exhortación”, respondió.

PUEDES VER Equipo Especial evaluará presentar casación contra comparecencia de Keiko Fujimori

Tras ello, indicó que pidió al presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, para que los jueces de investigación preparatoria actúen de oficio en los casos en los que aún no hay sentencias.

“La fiscal de la Nación y el presidente del Poder Judicial han hecho su parte, pero son los jueces lo que deben actuar. El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una cuota de responsabilidad. Los internos son internos porque el sistema de justicia opera en su conjunto”, agregó.

Dato:

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República acordó citar al ministro de Justicia y al titular del INPE para el próximo 6 de mayo, a fin de que conocer la gestión en los centros penitenciarios durante el estado de emergencia.