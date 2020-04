RMP: “El Gobierno maneja bien la crisis, pero no maneja la crítica a la crisis” [VIDEO]

El Perú cumplió 46 días en estado de emergencia. Rosa María Palacios recordó que abril empezó con un buen manejo de la crisis por parte del Gobierno, pero que no ha sabido sobrellevar bien las críticas para mejorar las demandas sociales a raíz del coronavirus.

“No son inventos del aprismo, fujimorismo o de la prensa, sino que son demandas y pedidos”, comentó.

La conductora de Sin Guion sostuvo que estos pedidos de la ciudadanía como los bonos, el desplazamiento de personas a regiones, crisis en los penales y falta de atención en los hospitales muchas veces no son atendidos, por lo que es necesario hacer las críticas al Estado.

La abogada se refirió a la conferencia de prensa del mediodía del jefe de Estado y aseguró que en ningún momento se ha propuesto indultar a narcoterroristas o criminales que representen un peligro social como lo sustentó Martín Vizcarra.

Ante esto, la abogada explicó que se está pidiendo que las personas con delitos menores que están por cumplir su condena puedan ser indultadas para que no corran riesgo de contagio por coronavirus. Asimismo, precisó que el Poder Judicial debería revisar las prisiones preventivas que en este contexto no aplican al no existir peligro procesal.

“Esto genera crítica y el gobierno de Martín Vizcarra no lo tolera bien, se demora, pero no la tolera (...) El Gobierno maneja bien la crisis, pero no maneja la crítica a la crisis”, indicó.

