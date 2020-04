Parlamentario Aron Espinoza se recuperó del coronavirus y continúa sus actividades

El congresista Aron Espinoza, informó sobre el resultado negativo que dio a la nueva prueba de hispobado que se realizó para confirmar su estado de recuperación ante el coronavirus.

“Estimados familiares y amigos, quiero compartir con ustedes el informe emitido por el Minsa donde muestra el resultado negativo de mi examen de hisopado para COVID-19”, se lee en su mensaje de Facebook.

Luego de que el legislador de Podemos Perú avisara el martes 14 de abril haber dado positivo a la enfermedad, se mantuvo en aislamiento, y según informó esos días, no presentó muchos síntomas.

“Quiero agradecer a todas las personas que mostraron preocupación y elevaron sus oraciones para mi pronto restablecimiento. Definitivamente sus muestras de aprecio me dieron la fuerza que necesitaba para vencer esta enfermedad”, escribió.

Espinoza sostuvo la posibilidad de haberse contagiado durante sus labores de representación y fiscalización en diferentes centros de salud, comisarías, y zonas de El Agustino, así como al apoyar llevando fumigación. Agregó que estaba siendo continuamente monitoreado por su hija médico.

Asimismo, el congresista se reincorporó en sus actividades luego de su mensaje, ya que este martes participó en la entrega de donaciones de víveres para las familias del asentamiento humanos Praderas de Cristo Rey en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Sobre ello, manifestó que debe recuperar su estado físico ya que, el virus deterioró su capacidad para ejercitarse, así como su salud psicológica, según señaló.

“Esta enfermedad te consume emocionalmente, psicológicamente, te consume físicamente porque te afecta los pulmones. En mi caso no me ha afectado los pulmones, pero sí la capacidad para correr, caminar como antes de estar infectado. Hoy tengo que comenzar a agarrar el ritmo y como vuelvo a repetir, para eso me han elegido, no para estar en la oficina, en la casa, el pueblo me ha elegido para estar en estos momentos acompañándolo”, dijo.