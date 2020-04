El vocero de la bancada Somos Perú, Rennán Espinoza, enfatizó que su agrupación política no blindará a quienes sean cuestionados, en referencia a la denuncia contra su colega Norma Alencastre, quien fue grabada atendiendo en una de sus farmacias que posee en la región Áncash durante el estado de emergencia que atraviesa el país debido a la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19).

En declaraciones para RPP, el legislador comentó que Alencastre Miranda ya brindó sus descargos por los cuestionamientos e indicó que se someterá a las investigaciones.

“Hemos conversado con la congresista y nos ha dado sus descargos, ha mostrado una posición explicando lo que ha ocurrido. Bajo ningún concepto la bancada ni el partido va a blindar a nadie bajo ninguna circunstancia cuando se considere que ha cometido alguna infracción al reglamento. [...] Está totalmente dispuesta a someterse a todo tipo de investigación y dar todo tipo de explicación necesaria porque está clara ”, expresó.

El último domingo 27, el dominical Reporte Semanal informó que, el martes 14 y el miércoles 22 de abril, la mencionada congresista de Somos Perú fue grabada mientras atendía en una de sus nueve farmacias que posee en la región Áncash.

Al ser consultada por su presencia en el establecimiento, la parlamentaria manifestó que llegó por “un problema personal”.

“Sí, [esto está penado por el Congreso]. Está en el reglamento, por eso no puedo estar acá, pero sí puedo venir por un tema interno. Después me salgo, me voy a trabajar, me voy a mi casa”, respondió.

Sin embargo, la actividad realizada por la parlamentaria no estaría permitida, ya que, según el artículo 92 de la Constitución, “la función de congresista es de tiempo completo”.

“Le está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio durante las horas de funcionamiento del Congreso”, se lee en la referida norma.