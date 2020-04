Víctor Zamora reconoce subregistro en datos de la COVID-19

El ministro de Salud, Víctor Zamora Mesia, confirmó la existencia de subregistro en datos de contagiados, fallecidos y recuperados en el tratamiento de la pandemia por el nuevo coronavirus (COVID-19).

No obstante, aclaró que este mecanismo es usado a nivel internacional en el sector de salud con todas las enfermedades, no solo con la actual pandemia que azota al mundo.

Asimismo, reiteró que el Gobierno no busca ocultar información si no que consiste en un proceso que permita el registro y una posterior limpieza de los datos que se ingresaron con algún error.

“En todos las regiones y países del mundo existen diferentes grados de subregistro, no solamente en esta pandemia si no en todas las enfermedades existen un nivel de subregistro. No existe voluntad alguna de ocultar información”, declaró el ministro durante su exposición ante las tres comisiones del Congreso.

El titular del Ministerio de Salud (Minsa) reiteró que el Estado tiene un principio de transparencia por lo que comparte la información oficial a través de su página erb con datos actualizados cada día.