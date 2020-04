Villanueva: “Si a los trabajadores de construcción no nos mata el Covid-19, nos matará el hambre” [VIDEO]

Son unos de los sectores más afectados por la pandemia del coronavirus. Los obreros de construcción civil, según Luis Villanueva, son vulnerables por el tipo de relación laboral que poseen, pues el estar en planilla no significa que están protegidos, ya que sus contratos solo duran de tres a cuatro meses.

Por ejemplo, no pueden retirar sus CTS porque los obreros reciben este monto cuando pierden la relación laboral. Tampoco podrán acceder a las AFP, pues no cuentan con fondos de pensiones. El bono universal no será de ayuda, ya que los trabajadores se encuentran en planilla, pese a que ahora no perciben un sueldo por la paralización.

“Si a los trabajadores de construcción no nos mata el Covid-19, nos matará el hambre, desesperación y caos" comentó.

El secretario general pidió al Gobierno que mediante el Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil administrado por el Ministerio de Trabajo y con ayuda de las planillas electrónicas se ejecute algún plan de ayuda para los obreros.

Además, agregó que ya existe una propuesta por parte de la FTCCP, la cual consiste en utilizar el fondo de 111 millones de soles y dar bonos de 380 soles a los trabajadores, sin embargo, este subsidio iba a ser devuelto por las empresas constructoras en julio del 2021.

Villanueva especificó que el sector de la construcción debería ser uno de los primeros en reanudar sus actividades, ya que absorbe mano de obra masiva y funcionaría como un motor para la reactivación económica.

