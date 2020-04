La mañana del viernes 24 los editores de los principales medios tuvieron una conferencia virtual con Martín Vizcarra, que la convocó. Era una reacción al comunicado del Consejo de la Prensa Peruana, que el día anterior criticó la modalidad de conferencias de prensa presidenciales, con preguntas tras un sorteo oscuro, escritas sin conocer la exposición.

Vizcarra ofreció revisar el método –hubo cambios en la rueda del domingo– y luego dialogó con los asistentes. No hizo revelaciones de importancia. No anunció que horas después renunciaría el ministro del Interior, Carlos Morán. Cuando la dimisión fue conocida, el premier Vicente Zeballos dijo: –Ha presentado su renuncia por razones de índole personal.

Nadie creyó esta versión, porque había una crisis. Zeballos mintió. Sería iluso esperar que las autoridades digan la verdad en forma radical, sobre todo si los perjudica políticamente. Pero en una situación tan grave como la actual el gobierno está obligado a entregar la máxima información relevante, por el método que escoja. No tiene que ser en una conferencia de prensa, aunque la ventaja de esta, si es auténtica, es que permite un escrutinio.

Otros ejemplos

La gravedad del COVID-19 ha obligado a los gobernantes a comunicarse intensamente con la gente. Hay situaciones que no quisiéramos ver aquí. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, declara cuando quiere, a la salida de alguna reunión, y responde solo a las preguntas que le gustan. Los informes sobre la epidemia los daba el ministro de Salud renunciante, Marcelo Castro.

Como sus opiniones favorecían la cuarentena, contrariamente a lo que quería Bolsonaro, este organizó en el Palacio de Planalto otras convocatorias a la prensa, con otros ministros, para debilitar el mensaje indeseable. Aún no se sabe cómo será el nuevo método del ministro reemplazante. De pronto no habla, como en Colombia, donde la información sobre la enfermedad aparece diariamente en informes del reputado Instituto Nacional de Salud. Pero en Colombia las cosas no están tan feas como en Brasil y Perú.

También es indeseable lo de México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, con una audiencia compuesta cada vez más por complacientes medios digitales, se dedica a criticar a todo tipo de periodismo crítico. Las conferencias de prensa diarias de AMLO han perdido credibilidad e impacto.

En Argentina, donde hay otro presidente izquierdista, el estilo es distinto. Alberto Fernández no da las noticias sobre el coronavirus, sino el viceministro de Salud, Eduardo Bustos, en forma bastante competente. A su vez, Fernández brinda entrevistas a medios de cualquier color político, aceptando preguntas y respuestas espontáneas. Un sector de comunicólogos le ha pedido que no hable mucho, que se guarde para lo peor.

Enfadando a Trump

Son conocidas las intemperancias de Donald Trump y su fobia contra el periodismo que lo critica. Esto escribió el sábado, después de la repercusión de su propuesta de inyectarse desinfectante: “¿Cuál es el propósito de tener conferencias de prensa en la Casa Blanca si los medios patéticos solo hacen preguntas hostiles y se niegan a informar la verdad? Ellos consiguen audiencia récord y el pueblo americano solo fake news. No vale la pena el tiempo y el esfuerzo”. Hasta ayer, Trump había cancelado sus ruedas de prensa, aunque quizá las retome. El sistema, administrado por una asociación de reporteros, funciona bastante bien en medio del COVID-19.

Asisten unos cuarenta periodistas distanciados. La asociación los hace rotar, de modo que todos logran estar presentes una vez cada dos semanas, y lanzan al presidente preguntas que pueden hacerlo enfadar, como hemos visto. ¿Tan difícil es hacer aquí algo así? En la reunión virtual con Vizcarra había once editores y tres ministros. ¿No se puede transmitir?

A los presidentes las conferencias de prensa les sirven, a la vez que para informar, para hacerse propaganda. Trump emplea mucho más tiempo en ataques, autoalabanzas y opiniones discutibles que en brindar información dura, conforme ya fue fehacientemente demostrado. Pero al menos se le podía preguntar libremente.

El fondo de la cuestión en el Perú no es si hay o no conferencias de prensa idóneas. Los medios son libres de asistir a un monólogo del presidente y de aceptar reuniones cerradas con él para conversar fuera de registro. Lo principal es que simultáneamente puedan ejercer el rol crítico que les corresponde en un período de extrema gravedad.

Grupo de trabajo

Este escrutinio debe hacerse mientras los medios de comunicación están muy afectados por el descenso de las ventas y la publicidad. En todo el mundo. En Europa hay fórmulas de ayuda estatal aceptadas por las sociedades que forman parte de políticas de Estado. En América Latina una fuente legítima de ingresos es la captación de la publicidad que un gobierno necesita desplegar para lograr sus objetivos de contrarrestar la epidemia. ¿De qué manera hacerlo? Esa es la cuestión. Los criterios deben conjugar necesidades reales, transparencia, capacidades de audiencia.

Por ello no fue una buena idea integrar a representantes periodísticos en el Grupo de Trabajo Multisectorial para la reanudación de las actividades económicas. Su misión es formular la estrategia. Lo crearon el 24 de abril por resolución ministerial del MEF, del cual dependerá.

Aparte de varios funcionarios ministeriales, lo integran un representante de los gremios empresariales, y uno del Consejo de la Prensa y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Si los medios tienen la misión de fiscalizar, no se entiende qué harían en una comisión que no es consultiva sino para decisiones de gobierno.