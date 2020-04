La crisis penitenciaria que enfrentaba el Perú se ha agravado por el coronavirus. Rosa María Palacios señaló que debido al hacinamiento no se puede guardar la distancia social debida para evitar contagios, lo cual se vive en los penales de Sarita Colonia, Chimbote, Jaén y Castro Castro.

RMP recordó que los reos, desde hace dos meses, no reciben visitas, tampoco ropa limpia o comida, no obstante, los agentes penitenciarios, quienes no han sido considerados como críticos por el Estado, sí entran y salen de las instalaciones.

“Ya hay fallecidos y enfermos en la organización de agentes penitenciarios, por lo que no es extraño que haya enfermos y fallecidos en los internos”, indicó.

La conductora de Sin Guion se refirió al motín de Castro Castro que resultó con 8 fallecidos, según el INPE y PNP. Los internos reclamaban que no se había retirado el cadáver de una persona con Covid-19, lo cual ponía en riesgo sus vidas.

En este contexto, la abogada recalcó que se condena el crimen y no al ser humano y el fin de la pena impuesta es la resocialización, según la Constitución, por lo que nadie merece morir en esas condiciones, así lo precisó.

“En el Perú no hay pena de muerte y hay que explicarlo para todos estos potenciales genocidas”, especificó.

Asimismo, sostuvo que un reo solo pierde su libertad más no sus derechos básicos como dignidad y salud.

“Cuando esta epidemia acabe vamos a tener un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por genocidio porque se dejó a la gente morir cuando se pudo tomar medidas para salvar la vida de estas personas (...) Ni siquiera está empezando vamos a verlo agravarse en los próximos días”, manifestó.

