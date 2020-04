Ministro Gastón Rodríguez: “El Gobierno no acepta ni un ápice de corrupción"

El nuevo jefe del Ministerio del Interior (Mininter), Gastón Rodríguez Limo, . aseguró que no permitirá ningún acto de corrupción, por lo que está tomando medidas tras difundirse presuntas compras irregulares a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante el estado de emergencia por nuevo coronavirus (COVID-19).

Asimismo, el general informó que ha pedido mayor celeridad a la Oficina de Integridad de la institución policial para que emita su informe sobre las adquisiciones cuestionadas.

“El Gobierno del presidente Martín Vizcarra no acepta ni un ápice de corrupción y en esa línea estamos nosotros. Cuando fui designado a este cargo el presidente una de las cosas que me dijo fue esto. Aquí no hay tolerancia con nada de lo que sea corrupción ni tampoco indisciplina”, declaró a la prensa el ministro este lunes.

Además, indicó que también solicitó el nuevo comandante general de la PNP, Max Iglesias Arévalo, que refuerce a la Inspectoría General de la institución para dar una mejor supervisión a las acciones que se den durante el estado de emergencia.

“Y el último oficio es al señor comandante general de la PNP, al general Max Iglesias, a fin de que me repotencie inmediatamente la Inspectoría General, porque debe haber una acción de control y supervisión sobre todas las medias que se dan desde el sector y el Comando de la Policía”, manifestó.

Compras de la PNP centralizadas

El ministro Rodríguez también confirmó que una de las principales medidas será que las compras de la PNP esté a cargo de la administración de la institución y ya no descentralizada por cada sector.

"Desde un primer momento que se tuvo conocimiento de ello, con que las compras en estado de emergencia ya ante la situación de la COVID-19, sean centralizadas por administración del Ministerio del Interior a fin de evitar que la Policía Nacional se distraiga en este tipo de situaciones porque necesitamos a la mayor cantidad de gente en la operatividad”, sostuvo el general.

Informó que le pidió a la Contraloría General de la República que continúe fiscalizando el uso de recursos públicos de la PNP durante el estado de emergencia por el coronavirus.

“El presidente de la República me dio una segunda misión que es la lucha frontal contra la corrupción sobre todo en estas épocas donde resulta verdaderamente preocupante que se dé este tipo de hechos”, mencionó.

Bono para los policías

El ministro del Interior adelantó que este lunes están evaluando los detalles para el bono económico para los efectivos policiales que están en primer línea contra el coronavirus, medida propuesta por su antecesor Carlos Morán Soto.

“Está por darse en cualquier momento el bono para los policías”, culminó El flamante ministro Gastón Rodríguez.

El titular del Mininter precisó que hasta el momento 56 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) ya superaron el contagio del nuevo coronavirus (COVID-19), pero que los contagiados ascendieron cerca a 2.000 y se han registrado 20 fallecidos a causa de la pandemia en el Perú.