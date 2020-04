RMP: "El dinero tiene que gastarse con un fin noble y no para que alguien del Mininter se haga rico” [VIDEO]

El viernes por la noche se dio a conocer que Carlos Morán renunció al Ministerio del Interior, según el premier Vicente Zeballos, por razones personases. Rosa María Palacios señaló que hasta el momento no ha quedado claro el por qué.

La conductora de Sin Guion sostuvo desde hace algunos días circula información de que hay millones de soles mal gastados en equipos de protección de mala calidad que no han protegido a los agentes de la PNP, lo cual ha provocado el contagio de 1. 300 policías.

“¿Por qué no tenemos el mismo número de contagiados en las Fuerzas Armadas? Salvo que no nos hayan querido contar, pero hasta donde sabemos no hay contagiados, tienen equipos de protección bien comprados y atienden población en calle exactamente igual”, manifestó.

RMP especificó que el exministro del Interior, Carlos Morán, tiene responsabilidad política entorno a esta investigación, pues el número de contagiados en la PNP por coronavirus no debería ser de esa magnitud.

“No digo que él sea el responsable penal, civil o administrativo, pero sí el político (...) Las compras están mal hechas porque hay corrupción y ¿de quién es la corrupción? De la misma Policía osea de su misma gente. Eso es como robar en medio de un terremoto ¿Cómo puedes hacerle eso a tu personal?”, cuestionó.

Asimismo, manifestó que el actual ministro del Interior, Gastón Rodríguez, posee una mención en el caso de ‘Los intocables Ediles’, por lo que, desde su punto de vista, no sería la persona más idónea para el cargo.

Para la letrada, la decisión del Gobierno no es meditada, sino de emergencia, ya que Carlos Morán participó de las actividades del Ejecutivo con normalidad antes de su renuncia.

“Se está gastando plata del Estado de manera inadecuada y casi criminal porque esa mala compra pone en riesgo la vida de las personas que nos cuidan (...) Es evidente que no ha renunciado (Morán) por razones personales, ha renunciado por un problema muy grave. Que la urgencia no sirva de excusa para pericotear el dinero del Estado que tiene que gastarse con un fin noble y no para que alguien dentro del Ministerio del Interior de haga rico”, concluyó.

