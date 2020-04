Antauro Humala dio positivo para coronavirus, según congresista José Vega

El líder etnocacerista, Antauro Humala, dio positivo este lunes al nuevo coronavirus (COVID-19), según informó el congresista José Vega, vocero de la bancada de Unión por el Perú (UPP).

En diálogo con La República, el legislador mencionó que Humala Tasso, quien cumple una condena de 19 años de prisión en el penal Ancón II por el ‘Andahuaylazo’, se sometió el último sábado 25 a una prueba molecular para detectar si tenía la mencionada enfermedad, examen que dio positivo, a pesar que en días anteriores había recibido hasta resultados negativos de dos pruebas rápidas.

“Hablé esta mañana con él. Me dijo que lo iban a llamar a la enfermería y lo iban a poner en una camilla, pero que no había médicos. Tiene fiebre, tos y le duele la garganta”, detalló Vega.

El pasado 22 de abril, el vocero de UPP pidió al ministro de Justicia, Fernando Castañeda, la reubicación urgente de internos militares en situación de retiro recluidos en el penal Ancón II al centro penitenciario Villa Mercedes, en Chorrillos.

“Tenemos conocimiento que en la actualidad existe un gran hacinamiento de internos en el penal Ancón II, que traería como consecuencia una alta probabilidad y riesgo que se desencadene la transmisión y contagio de la COVID-19, poniendo en riesgo la vida, la integridad física y salud de los reclusos que se encuentran actualmente en este centro penitenciario”, se lee en el documento enviado al integrante del Gabinete Ministerial.

Documento de Vega enviado al Ministerio de Justicia.

Consultado por esta solicitud, José Vega manifestó su indignación debido a que, a pesar de su insistencia, no recibió una respuesta concreta por parte de Fernando Castañeda.

“Varias veces me he comunicado por teléfono con el ministro pidiendo el traslado, quien me decía que estaban viendo y que hablarían con el primer ministro, y ahora ya se dio el contagio. Estamos indignados. Responsabilizamos al Gobierno por la inacción en este caso”, agregó.