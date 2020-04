Meléndez sobre ley de las AFP: “Este jueves 30 vamos a aprobarla por insistencia” [VIDEO]

Este miércoles 29 de abril vence el plazo para que el presidente de la República, Martín VIzcarra, publique u observe la autógrafa de la ley que permite el retiro del 25% de las AFP como una medida económica para afrontar la crisis por el coronavirus.

Según Fernando Meléndez, las 8 bancadas del Congreso que aprobaron esta ley le enviaron una carta a Martín Vizcarra pidiendo que tome una decisión a la brevedad, pues es un clamor de la ciudadanía.

Asimismo, señaló que Alianza Para el Progreso presentará a la Mesa Directiva un documento para sesionar en la Junta de Portavoces y convocar el Pleno donde promulgarán la ley.

“Se quiere convocar un Pleno virtual para este jueves 30 para aprobarla por insistencia porque esta ley la vamos a aprobar. De las 8 bancadas, la mayoría vamos a ir por la insistencia”, indicó.

Por otro lado, se refirió al próximo pedido de facultades para legislar en temas tributarios por parte del Ejecutivo y aseguró que APP solicitará primero que el Gabinete Ministerial de Vicente Zeballos responda por las situación en el estado de emergencia como la crisis en el sistema de salud y la corrupción en el Ministerio del Interior.

Por último, sostuvo que las medidas del gobierno de Martín Vizcarra para frenar el coronavirus en el Perú no son suficientes, pues el sistema de salud no está respondiendo a las necesidades de la ciudadanía. Además, agregó que el bono aún no llega a los pueblos indígenas.

“Hay que tomar decisiones no solo mirando Lima, sino atendiendo al Perú profundo que está pasando lo peor en esta crisis”, finalizó.

