Tributación solidaria y progresiva

José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental.

El presidente ha anunciado que en la emergencia se requiere ajustes en materia tributaria: “lo que se pretende es que haya una real solidaridad de todos los peruanos”. Su premier, Vicente Zevallos, ha precisado que no están pensando en un impuesto a la riqueza, sino gravar a los que más ingresos perciben y que sería de carácter temporal. El Perú es uno de los países con más baja presión tributaria en la región. Un impuesto a los que tienen mayores ingresos, entre otros impuestos directos, forman parte de una política tributaria progresiva. Un impuesto a la riqueza también sería una propuesta viable, que sin apartarse de los parámetros tributarios internacionales, responde a un criterio de justicia.

Un paso hacia la justicia tributaria

Armando Mendoza, economista.

La propuesta para establecer un impuesto “solidario” es algo que en principio debe saludarse. Aunque hay aspectos que aclarar (impuesto a la riqueza o al ingreso, temporal o permanente, etc.); es una medida necesaria; pues la tributación en el Perú esta sesgada en favor de una minoría privilegiada, la cual; pese a sus elevadas rentas; no aporta debidamente. Así, el impuesto a la renta representa apenas un tercio de la recaudación. Mas aún, en el caso del impuesto a la renta de las personas, el grueso se recauda de las planillas de empleados y obreros, no de los sectores de altos ingresos. Por ello, más allá de la urgencia, un impuesto “solidario” es un primer paso que hay que dar para corregir la regresividad tributaria.