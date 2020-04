El Equipo Especial Lava Jato, tal como adelantó el último jueves La República, ha solicitado al Poder Judicial anular la audiencia que evaluó la apelación de Keiko Fujimori contra la prisión preventiva por 15 meses que la mantiene desde enero en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos.

En el documento al que accedió esta publicación, el fiscal adjunto superior de Rafael Vela, Hernan Mendoza, se dirige a la Segunda Sala de Apelaciones que ayer instaló la sesión donde Giulliana Loza, abogada de Keiko, expresó sus argumentos para excarcelar a la investigada por lavado de activos en el caso Odebrecht.

De este modo, el fiscal Mendoza cita el artículo 150 del Código Procesal Penal como fundamento para requerir la “nulidad absoluta” de la resolución que rechaza el pedido de Rafael Vela para posponer la audiencia realizada ayer, así como de la sesión misma “debiendo anular el acto en cuestión y sus efectos”.

Según se detalla en el escrito, alcanzada la decisión de no posponer la audiencia a pedido del Ministerio Público, con ello se incurrió en una “inobservancia de nuestro derecho de representación a la sociedad en la audiencia de apelación de la prisión preventiva de Keiko Fujimori Higuchi”.

Sobre esta base, el despacho del Equipo Especial reclama además que afectaron el principio de igualdad de armas y el principio procesal.

En virtud a estos argumentos piden también que “convoquen a nueva audiencia donde deberán asegurar nuestra intervención en condiciones de igualdad procesal para el ejercicio adecuado del derecho a defensa”.

PUEDES VER: Alejandro Toledo violó arresto domiciliario hasta en 4 ocasiones

Tribunal

Los jueces superiores Rómulo Carcausto, Sonia Torre y Edgar Medina son quienes deberán contestar y, por ende, rechazar o aceptar la petición del Equipo Especial Lava Jato.

Durante la audiencia de ayer realizada por la mañana, los magistrados interrogaron a la defensa de Keiko y continuaron la sesión en ausencia del Ministerio Público.

Horas antes, el grupo de fiscales que investiga los casos Lava Jato determinó que no participaría de la audiencia porque no podía quebrantar el aislamiento social obligatorio decretado por el Estado. Al no poder revisar la carpeta fiscal del caso Keiko Fujimori, no podían intervenir en la sesión en óptimas condiciones para litigar.

Tanto los magistrado Carcausto como Torre estuvieron además a favor de conceder la apelación de Keiko Fujimori. Edgar Medina fue el único que se opuso a ello.