La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, expresó este jueves su preocupación por el tiempo que demoraría otorgar indultos, en el marco de la emergencia que atraviesa el país debido a la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19).

En declaraciones para RPP, la magistrada saludó que el Gobierno haya aprobado y publicad el Decreto Supremo N° 044-2020-JUS, que regula de manera excepcional y temporal supuestos especiales para la evaluación y propuesta de gracias presidenciales.

Sin embargo, manifestó que en ese mismo dispositivo se señaló cuáles serían los procedimientos para que se concreten estos indulto, y que estos no se desarrollarían con la rapidez esperada, teniendo en cuenta la velocidad con la que el coronavirus se propaga entre la población.

“Dada la coyuntura no podemos actuar con tranquilidad. Hace 30 días se planteó esta situación. Se saluda [este decreto supremo], pero me preocupa con qué dinamismo caminaría”, expresó.

Según indicó, la mencionada norma detalla que los expedientes que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) deberá enviar a la Secretaría Técnica de la Comisión de Gracias Presidenciales incluye una serie de documentos que demorarían en expedirse al considerar que el país cumple desde el 16 de marzo con el aislamiento social obligatorio y que las instituciones no trabajan con normalidad.

“El Ministerio de Justicia puede interconectarse con el Poder Judicial y pedirle. No le puede traer la carga al ciudadano, quien encima tiene que traer la copia de sentencias. Todas estas cosas serían entendibles en un estado no de emergencia. [...] Siento que hay una buena intención pero de manera pausada y no estamos en una situación para actuar de esa manera”, enfatizó.

De acuerdo a lo que dicta el referido Decreto Supremo, se busca aliviar el hacinamiento y sobrepoblación del sistema penitenciario frente a la propagación del coronavirus.

“Las condiciones de hacinamiento y salud durante la aguda crisis que vienen atravesando los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, convierten a las internas y los internos, así como al personal penitenciario (agentes de seguridad, administrativos y personal de salud), en focos de contagio masivo de enfermedades altamente infecciosas como la COVID-19)", reza el dispositivo.