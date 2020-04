Edgar Alarcón: En Arequipa no se ve avances en la lucha contra COVID-19

Fiorella Montaño

Arequipa

El Congreso oficializó la designación de Edgar Alarcón como presidente de la Comisión de Fiscalización. Tras ello, sobre él ha llovido una serie de cuestionamientos que lo tienen sin cuidado. Señaló que se pondrá el ojo en la ejecución de los recursos asignados para combatir el COVID-19.

¿Cómo se va a fiscalizar en el contexto de la emergencia?

Hay una serie de denuncias realizadas dentro de la emergencia. Hay indicios de irregularidades en la compra de máscaras, respiradores, pruebas rápidas y moleculares. Todas esas compras hay que fiscalizarlas. Incluso los precios estarían algo elevados, vamos a cotizarlos. Se está invitando al ministro de Salud, Víctor Zamora, para que asista al Congreso el martes 28. Habrá una reunión virtual conjunta con las comisiones de covid-19, Salud y Fiscalización. No es una interpelación.

En el caso del Gobierno Regional de Arequipa, solicitó información sobre las compras. ¿Le remitieron la documentación?

Hasta el momento no. Tendrán limitaciones de personal o cuál será el problema. Es necesario tener la información detallada de los más de S/ 6 millones que les transfirió el Ministerio de Economía. En el portal de Transparencia miramos cómo se distribuyó, pero no sale el detalle de la compra. Si compraron máscaras o de qué tipo fueron, a quién se distribuyeron, esa es la información que se pidió. El Comando COVID-19 instalado en la región también pidió esa información.

Este comando se instaló en Arequipa para que se mejore la respuesta ante la pandemia, pero parece que todo sigue igual...

La cantidad de infectados sigue creciendo en la región. Hoy día tengo reunión con la titular del Comando de Operaciones COVID-19, Pilar Mazzetti. Voy a decirle que tenemos que tomar una decisión en Arequipa, porque no se ve avance y no hay cambios. Para mí, se debe tomar la decisión de que el gobierno regional deje de ser el encargado de la estrategia sanitaria y de la ejecución de presupuestos. Todo debe pasar a manos del comando. No debe estar todo en manos del gobierno regional, porque ahí está el problema.

¿Pero cuánto puede saber un militar sobre estrategias médicas o sanitarias?

El general Edward Gratelly está a la cabeza del comando, pero la institución está integrada por los directores de hospitales, del cuerpo de enfermeras, Policía y demás instituciones que están a la cabeza de la lucha contra el coronavirus. Además, nosotros como congresistas somos parte. Si vamos a seguir dando recomendaciones y al final no se hace nada, no hay cambios, mejor que se diluya el comando y el gobierno regional asuma todas las responsabilidades.

Hay cuestionamientos en la compra de canastas de municipios por precios sobrevalorados o mala distribución. Piensan que no van a ser fiscalizados porque la labor del Congreso se concentrará en el Ejecutivo y gobiernos regionales.

Sí, hay municipios que tienen 50 mil soles y piensan que no los van a fiscalizar, pero ya se viene coordinando con la Contraloría para hacer un trabajo articulado. Ellos tienen un número importante de auditores. También hay un aplicativo informático implementado para revisar las compras que hacen.

Ese es un problema que está teniendo la Contraloría, los municipios no transparentan esta información...

Si no cumplen, será una responsabilidad del funcionario y del alcalde. La Contraloría tiene la facultad de denunciar.

¿Cómo dar legitimidad a las investigaciones de la comisión, si usted como titular tiene denuncias?

No hay ningún conflicto. Las investigaciones que tengo están en la fiscalía y se refieren a mi trabajo en la Contraloría. Siempre dije que voy a ir a las citaciones a la fiscalía y espero que el resultado sea favorable. Mi trabajo en la comisión va a ser técnico y objetivo.