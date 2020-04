Defensor del Pueblo sobre indultos por COVID-19: “Es una norma que sale tarde”

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, calificó de “positivo” el Decreto Supremo N° 044-2020-JUS, que regula de manera excepcional y temporal supuestos especiales para la evaluación y propuesta de indultos, en el marco de la emergencia nacional por la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19).

Sin embargo, el titular de la Defensoría consideró que esta medida, oficializada este jueves, se emite “tarde” y no está completa.

En declaraciones para Exitosa, Gutiérrez sostuvo que el mencionado dispositivo señala que, para concretarse los indultos, era necesaria la coordinación entre la Comisión de Gracias Presidenciales y el Instituto Nacional Penitenciario, acción que demoraría al tener en cuenta que hay personal penitenciario que no asiste a trabajar.

“Es una norma positiva, pero, sin ánimo de ser aguafiestas, sino solamente realista, es una norma que sale tarde y es incompleta. No es que van a salir 3.000 [presos beneficiados], sino que podrían salir hasta 3.000, y no va a ser muy rápido. [...] Las normas no cambian la realidad”, manifestó.

Tras ello, el defensor del Pueblo indicó que, según instó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los Estados deben realizar acciones acertadas y concretas sobre el hacinamiento en los sistemas penitenciarios durante la emergencia sanitaria, y que, de no hacerlo, podrían generarse responsabilidades interamericanas.

“Un juez de la Corte [Interamericana de Derechos Humanos] ha dicho que no realizar acciones frente al hacinamiento son actuaciones dolosos. Están diciendo que si llegaran haber muertos en los penales se viene una avalancha de juicios en la corte”, continuó.

En otro momento, sobre la población penitenciaria sin sentencia, Walter Gutiérrez indicó que la tarea de los jueces es actuar de oficio y evaluar esos casos bajo los parámetros establecidos.

Por ello, exhortó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a que considere las acciones de los jueces durante el estado de emergencia en las evaluaciones de desempeño.

“Exhorto a la JNJ para que, cuando evalúe jueces, tome en cuenta si han cumplido con los estándares en materia de prisión preventiva, tanto en internacionales como nacionales, y si han actuado con diligencia en un contexto como este”, enfatizó.