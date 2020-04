Zamora: Cualquier actividad que regrese deberá tener previsiones para evitar contacto

Coronavirus en el Perú. El titular del Ministerio de Salud, Víctor Zamora, aclaró que el Estado, liderado por el presidente Martín Vizcarra, toma decisiones sobre nuevas medidas “calculando con mucho cuidado” los efectos que pueda tener.

Explicó que la ampliación del estado de emergencia nacional, decretada para controlar la expansión de la COVID-19 en el Perú, depende de un análisis profundo en todos los sectores del país.

Asimismo, sostuvo que si el Gobierno permite que algún tipo de comercio regrese a sus actividades, este deberá cumplir con los requisitos necesarios para evitar algún contacto entre personas, lo que provoca a propagación de la enfermedad considerada pandemia mundial.

“Este virus (COVID-19) es muy contagioso y salta de persona a persona que están juntas. Entonces, cualquier actividad que tenga que regresar ‘a la normalidad’ tendrá que tomar previsiones para que ese contacto no se dé, porque si no el virus va a saltar de persona a persona y a su publico objetivo. Cada paso que demos tiene que ser calculadamente muy cuidadoso", declaró el ministro Zamora.

No obstante, resaltó que en el sector educación aún las actividades no se reanudarían porque no será posible controlar el contacto entre los escolares. “Esa actividad no se va a reanudar prontamente, no sabemos si es todo el año o no, porque esas son cosas que evaluamos todos los días, pero ciertamente no va a ser una actividad que de inicio se va a reiniciar”, indicó.

Reiteró que en Consejo de Ministros lo que buscan es dictar medidas en beneficio de la población para que no se vea afectada por el coronavirus y los estragos de este. Además, analizan cómo lograr reducir restricciones sin perder lo ganado durante la cuarentena.

“Ciertamente tenemos que agradecer el hecho de que el presidente Martín Vizcarra haya tomado las medidas en el momento en que lo hizo, porque estas medidas significaron una reducción importante en la mortalidad, en el uso de un servicio que era precario, en el sufrimiento”, señaló.

El ministro de Salud también explicó que las pruebas rápidas y moleculares son complementarias para el diagnóstico de la COVID-19 en el Perú. Resaltó que, pese a las críticas, estas herramientas fueron útiles.

“En el grupo que estaba saliendo para Huancavelica se les hizo (las pruebas rápidas), sino no hubiésemos detectado a 59 personas infectadas”, agregó.

Zamora sobre compras de mascarillas que no llegaron

El titular de Salud comentó que han tenido problemas con el proveedor de las 1.457.900 mascarillas que compraron por un importe de 24 millones de soles, hecho detectado por la Contraloría.

“Lamentablemente los juicios que podamos hacer a las empresas no salvarán vida, les hemos dicho a los médicos que estamos viendo otras opciones, nosotros vamos a tratar de solucionar el problema, hemos decidido resolver el contrato mientras hacemos nuestro plan, vemos otros mecanismos y alternativas. Cualquiera puede verse sorprendido por un mal vendedor", sostuvo.

Zamora: “La distancia marcará nuestras vidas”

El titular del Ministerio de Salud resaltó que con la llegada del coronavirus en el Perú las costumbres de la ciudadanía deberán cambiar centrándose en mantener una distancia con otras personas, para evitar un rebrote de la enfermedad.

“Hay que sacar lecciones, una de ellas es que la distancia marcará nuestras vidas, vamos a vivir separados en el colegio, trabajo,vida cotidiana y esa debe ser una norma social básica”, subrayó Víctor Zamora, quien lidera la lucha en el sector salud contra la COVID-19 en el Perú.