El titular de la Comisión de Constitución del Congreso, Omar Chehade, sostuvo que las elecciones primarias, iniciativa de la reforma política, para los comicios de 2021 será un tema de prioridad y en la primera sesión del 27 de abril se agendará su debate.

El integrante de Alianza Para el Progreso resaltó que, de acuerdo a su opinión, este paso no debe aplicarse para el próximo proceso electoral porque generará la aglomeración de personas, que es la principal situación de riesgo de contagio del coronavirus.

Por tal motivo, en la reunión virtual del grupo de trabajo parlamentario analizará su suspensión, basándose en los proyectos de ley de distintas bancadas que la piden.

“La prioridad en la agenda es ver las elecciones primarias, entiendo que hay algunos proyectos que versan sobre la suspensión de las primarias abiertas, proceso que iba a ser en noviembre y que ahora no tiene sentido porque es un riesgo para la ciudadanía”, declaró Chehade a Andina.

Precisó que si la Comisión de Constitución decide la suspensión, no se modificará el texto de la ley que fue aprobada, sino de agregar alguna disposición que ordene su no ejecución para las elecciones generales de 2021. Es decir, sí se aplicaría en los comicios regionales y municipales del 2022, y las generales del 2026.

Chehade: “No quiero quedarme un día más”

El también segundo vicepresidente del exmandatario Ollanta Humala se comprometió con que se celebre las elecciones generales de 2021, pero advirtió que este proceso dependerá si se vence al coronavirus en el Perú.

En esta línea, indicó que si se modifica el calendario electoral será de meses, hasta que, según mencionó, se logre una participación, integridad y salud de la ciudadanía en su derecho civil del voto. Negó que sus colegas quieran permanecer más tiempo en el cargo.

“Yo particularmente no quiero quedarme un día más, pero primero está (la salud) de la gente. Si hay una postergación será de meses no de cinco años, hasta que la pandemia acabe o llegue la vacuna. La primacía de la realidad, no de los hombres, es la que manda”, indicó.

Cabe mencionar que el presidente Martín Vizcarra aseguró que a inicios del 2021 ya se deberá contar con una vacuna contra la COVID-19, pandemia mundial que azota al mundo.

Martín Vizcarra enfatizó en que las próximas elecciones generales debe ser en abril del 2021.

Alertan sobre intención de la contrarreforma política

El expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Fernando Tuesta Soldevilla, criticó las iniciativas en el Congreso que eliminan principios que buscan mejorar la democracia peruana.

Sostuvo, en su cuenta de Twitter ,que algunas bancadas han usado como argumento al nuevo coronavirus (COVID-19) para iniciar una “contrareforma política” en busca de su beneficio propio y no de la población.

“Algunos (congresistas) quieren que se permita la reelección parlamentaria, que estoy de acuerdo, pero no así, aprovechando el coronavirus. Esto último ha sido el pretexto de algunas bancadas para desarrollar la contrarreforma política. Eso se muestra en los Proyectos de Ley de Acción Popular y Podemos Perú que querían que pase directo al Pleno”, escribió Tuesta sobre las iniciativas del Parlamento en mira a las elecciones de 2021.