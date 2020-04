Variación de prisión preventiva de Jaime Yoshiyama se evaluará este miércoles

Este miércoles 21 de abril se retomará a la 1 p. m. la audiencia de variación de prisión preventiva contra Jaime Yoshiyama Tanaka, procesado en el caso Odebrecht que tambien involucra a Keiko Fujimori.

El viernes de la última semana la sesión fue reprogramada luego que el juez de turno, Santos Benites Burgos, decidiera rechazar dos pedidos del fiscal José Domingo Pérez: el apartamiento de aquel del caso, y la nulidad de la propia audiencia.

El fiscal de lavado de activos se retiró antes que culmine la diligencia en la Corte Penal Nacional de la avenida Prolongación Tacna, en Cercado de Lima. Ello fue motivo para que el magistrado Benites reprochara la “actitud arbitraria” del fiscal Domingo Pérez", fijando otra fecha para la sesión.

En el transcurso del 17 de abril último, Pérez informó al coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, que el magistrado Benites violó “las normas impuestas por las autoridades para el aislamiento social obligatorio porque obliga a los ciudadanos (sujetos procesales, trabajadores de las entidades de la administración de justicia y de la policía) a constituirse en el local del juzgado”.

Superado este impasse, el Equipo Especial estableció sus “lineamientos de trabajo” durante la cuarentena, que se centró principalmente en no asistir a las audiencias presenciales, no obstante, participando sí en aquellas que sean virtuales para no incurrir en posibles contagios de COVID-19.

La defensa de Yoshiyama, el abogado Humberto Abanto Verástegui, sostuvo en la audiencia anterior que el investigado en el penal Miguel Castro Castro tiene riesgo de contraer el virus. Por ello solicito variar el encarcelamiento provisional que tiene desde marzo de 2019.

El juez de turno encargado para esta semana en la Corte Penal Nacional es Richard Concepción Carhuancho, quien esta mañana se abstuvo de revisar el cese de prisión preventiva de Keiko Fujimori.

El magistrado fue recusado en enero del 2019, por lo que está impedido de evaluar cualquier recurso o tema concerniente al expediente de los aportes de Odebrecht a Fuerza Popular en 2011 y 2016. En dicha ocasión fue precisamente la defensa de Jaime Yoshiyama quien logró separarlo del caso.

Proceso contra Yoshiyama

Jaime Yoshiyama es procesado por lavado de activos, pues existen testimonios que lo sindican como la persona que recibió, junto a Augusto Bedoya Cámere, US$1 millón 200 mil de Odebrecht para financiar la campaña de Keiko Fujimori en 2011.

Desde entonces, este y otros presuntos hechos como la instrucción de falsos aportantes a Fuerza Popular en las campañas presidenciales, el ocultamiento de información, entre otros acontecimientos y testimonios, llevaron a que se dicte prisión preventiva a diversos miembros de esta supuesta organización criminal, incluyendo a la lideresa del partido fujimorista.