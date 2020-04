El congresista Aron Espinoza Velarde de la bancada Podemos Perú detalló la situación que vive tras ser diagnosticado del nuevo coronavirus (COVID-19), siendo uno de los nueve parlamentarios infectados.

“Nos llaman apestosos”

El legislador, quien fue el sexto en confirmar haber contraído la enfermedad considerada pandemia mundial, exhortó a la población a no burlarse ni tratar con discriminación a las personas contagiadas.

“Aprovechar para saludar a todos los peruanos que lamentablemente están viviendo esta enfermedad. No es fácil, no es fácil estar aislado, estar lejos de tu familia, y ser un apestoso porque lamentablemente la población te tilda así como si fueras un leproso, como si fueras a contagiar con tan solo mirar”, declaró el parlamentario en un enlace con ATV.

Asimismo, reforzó en dirigirse a la ciudadanía par pedirles que sean más solidarios con la población infectada, al señalar que el coronavirus es una enfermedad que no distingue en estratos sociales.

“No hagas bullying de él (contagiado), no es un leproso, puedes ser tú mañana el que tengas esta enfermedad, no te gustaría que se burlen de ti. Mantén tu distancia y con eso no te vas a contagiar”, señaló.

Espinoza Velarde considera que su contagio se dio cuando cumplía su “función de representación” al visitar “todos los hospitales” y centros de salud para fumigarlos.

“(Me contagié) en mi trabajo de representación, en mi caminar. He visitado todos los hospitales desde que soy congresista y ahí me he contagiado”, mencionó.

El congresista indicó que se encuentra en total aislamiento desde hace 11 días al enterarse del resultado positivo del examen molecular, luego de tres pruebas rápidas anteriores que dio negativo.

Precisó que comenzó a tener síntomas 4 días atrás y que gradualmente comenzó a tener falta de aire y fiebre, pero que actualmente su salud ya está estable.

“Entonces yo le pido a la población que respetemos las medidas sanitarias el aislamiento, que no hagamos burla ni hagamos discriminación de un peruano como tú que hoy sufre esa enfermedad”, manifestó.

“Si me he contagiado por hacer mi trabajo, lo volvería a hacer”

Aron Espinoza confirmó haber participado de los dos primeros plenos en el Congreso y resalta no estar arrepentido, a pesar que esas sesiones podrían haber sido la causante de más contagios, de acuerdo a los señalado por algunos de sus colegas.

“Estuve en los dos plenos y no me arrepiento. Si me he contagiado por hacer mi trabajo, lo volvería a hacer. (...) No había la manera, no había otro mecanismo para sesionar en el Congreso”, subrayó.

El Ministerio de Salud informó que, hasta este martes 21 de abril, la cifra de fallecidos por coronavirus en el Perú aumentó a 484 fallecidos y 17.837 infectados, de los cuales nueve son congresistas.