La congresista de la bancada de Podemos Perú Cecilia García negó que su condición como legisladora haya influido en las autoridades de Concepción, Junín, para otorgarle una canasta con víveres dirigida a personas vulnerables ante la emergencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19).

Asimismo, la congresista enfatizó que no se opone a una eventual investigación del hecho a fin de concluir si hubo aprovechamiento indebido.

“Efectivamente es mi madre la que está en las fotos, ella no estaba en la relación de beneficiarios de las canastas y es absolutamente falso que se haya beneficiado por ser mamá de una congresista. (...) No hubo acto de aprovechamiento de ninguna de las partes y es bueno aclararlo y si desean hacer todas las investigaciones que lo hagan, que se den cuenta que no ha habido ninguna mala intención ni aprovechamiento”, comentó en diálogo con RPP.

La legisladora de Podemos Perú explicó que su progenitora se encontraba presente al momento que las autoridades repartían la canasta de víveres, pero al notar su avanzada edad, decidieron hacerla beneficiaria.

“Ella estaba presente cuando repartían las canastas y prácticamente la estaban dejando de lado y eso les dio mucha pena porque ella es una persona conocida en el pueblo y, además, es una persona mayor, entonces, tomaron la decisión de darle [una canasta) porque la norma dice que les den a todos”, aseveró.

En el marco del estado de emergencia nacional, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que transfirió S/230.650.000 a 1.874 municipios para que elaboren canastas con artículos de primera necesidad y sean distribuidos entre familias vulnerables.

Según Correo, la madre de la congresista Cecilia García fue cuestionada, a través de redes sociales, por recibir la canasta de víveres siendo ella una persona que no es de bajos recursos y que no figuraba en la lista de beneficiarios.

Ante ello, García Rodríguez comentó que no comparte que la municipalidad de Concepción, Junín, haya brindado la ayuda. No obstante, apuntó que, debido al gesto hacia su madre, su familia donará víveres al municipio.

“Esto ha generado que, en mi familia, ayer digamos públicamente que los vamos a ayudar con una dotación más grande de víveres por el gesto que han tenido con mi madre. Ella ha decidido vivir en su pueblo, cuidando a sus animalitos y no perder jamás la humildad con la que nosotros hemos crecido”, concluyó.