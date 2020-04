Aliaga pide poner en agenda proyectos aprobados por el Congreso disuelto

El parlamentario de la bancada de Somos Perú Guillermo Aliaga, informó que solicitó formalmente agregar a la agenda del próximo pleno virtual las iniciativas aprobadas en primera votación por el Congreso disuelto con el fin de liberar el trabajo en el Legislativo.

Asimismo, el pedido de Aliaga Pajares lo realizó como segundo vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso.

“He solicitado de manera oficial, como despacho de la segunda vicepresidencia, para que se empiece a descargar el trabajo heredado como carga del Congreso disuelto, pues se trata de proyectos que están pendientes de segunda votación y podrían ser vistos, lo he solicitado formalmente”, mencionó en diálogo con Agencia Andina.

El congresista manifestó que espera que la Mesa Directiva, titulada por Manuel Merino de Lama, reciba la iniciativa y la remita a la Junta de Portavoces para finalmente ser incluida en la agenda parlamentaria de la siguiente sesión plenaria virtual.

“Son nueve proyectos que fueron aprobados en primera votación por el anterior Congreso, estos se verían durante un pleno y podrían incluso recibir comentarios y hasta un nuevo texto sustitutorio por los nuevos parlamentarios”, aseveró.

Coronavirus obliga a Parlamento a cambiar modalidades en los plenos

El Congreso determinó adoptar medidas preventivas ante la propagación del coronavirus (COVID-19) en el país y en la institución. Hasta la fecha, son nueve los parlamentarios quienes anunciaron ser portadores del infeccioso mal.

En ese sentido, se aprobó que sean los voceros quienes recojan los votos de su propia bancada, además se asignó un tiempo por cada punto de la agenda parlamentaria a discutir.

“Por ejemplo, para el primer punto de la agenda se tomaría una hora, entonces, en esa hora se dividirá en minutos para cada bancada, respetando a la legisladora no agrupada (Arlette Contreras), tiempo que deberá respetarse de manera obligatoria”, agregó Guillermo Aliaga.

Expresó que no están permitidas las interrupciones o dar el uso por alusión para que cada debate no tome mucho tiempo de discusión. Finalmente, detalló que aún no está definido si la Mesa Directiva dirigirá la sesión plenaria virtual desde el Congreso o desde sus domicilios.