Perú: caída del precio del petróleo afecta la economía, el empleo y el canon

La caída de los precios internacionales del petroleo, si bien genera expectativa de menores costos de combustibles para el usuario final, tendrá un efecto negativo en la economía y generación de empleo en el país y las regiones que reciben canon, advierte el consultor en hidrocarburos Carlos Gonzales Avila, de Enerconsult.

Explica que al bajar el precio del petroleo, el contratista ya no cubre sus gastos y su inversión, por lo que se verá obligado a detener su operación y eso afectará a toda la cadena de pago y empleo. Petroperú no recibirá regalías, se perderán puestos de trabajo y no habrá canon petrolero para las regiones.

El lunes los precios del petróleo estadounidense de referencia en Texas, conocido como WTI, bajó de 18 dólares a -37.63 dólares por barril, un saldo negativo sin precedentes por la falta de demanda y lugar de almacenamiento. Los productores están pagando para que se lleven el petroleo por temor a que en mayo se les agote la capacidad de almacenamiento.

En tanto, el petroleo Brent, de referencia en Europa y el resto del mundo, sigue a la baja, situándose en 25,58 dólares por barril, el mayor desplome desde 1991, por la falta de acuerdo de los países productores de petroleo agrupados en la OPEP.

Los expertos internacionales prevén que el precio del petroleo se mantenga a la baja por la paralización del mundo por la pandemia del coronavirus SARS-COV-2. Se considera que la salida de la cuarentena y recuperación económica será lenta.

“La baja del precio del petróleo en Texas es pasajero, pero las variables que seguirán actuando en la fijación del precio serán la producción de la OPEP, la oferta mundial, impacto del COVID-19 en la demanda, normalización paulatina de la economía mundial, recuperación progresiva de la demanda del petroleo, por lo que no se ve en el futuro inmediato una mejora de los precios”, refiere Gonzales.

Examinar regalías

El Perú tiene actualmente 26 contratos de explotación y 13 contratos de exploración. Las empresas que están en producción, pagan una regalía del 5% y en el norte del país, hasta del 20% de regalía.

“Si los precios siguen bajos no van a cubrir los costos de producción. Entonces, lo primero que se sucede es que se reducen los costos y si aun sigue la pérdida, lo siguiente es paralizar la producción, con lo que el oleoducto norperuana y la refineria de Talara”, señala el experto de Enerconsult.

Al cerrar la producción se pierden puestos de trabajo que no será fácil de recuperar, pues una vez que se cierra un pozo, volverlo a poner en actividad tiene un alto costo, lo que podría darse con los pozos de Talara que están en su fase final de producción.

Carlos Gonzales señala que ante esta situación, en otros países se ha empezados a flexibilizar las regalías para que el negocio siga siendo atractivo para el inversionista. En Nicaragua la regalía a bajado a 2.5 % y en Argentina se ha establecido un precio de barril criollo.

La producción de petróleo en el Perú a fines del 2019 fue de 60 mil barriles diarios, que generaron regalías por US$ 773 millones y US$ 500 millones de canon para las regiones que lo reciben: Loreto, Ucayali, Piura, Tumbes, Huánuco y Cusco.

Perupetro

Perupetro, la empresa estatal que promociona, negocia, suscribe y supervisa el mercado petrolero en el país, informó que presentó al Ministerio de Energía y Minas una propuesta de medidas urgentes para evitar la paralización de la producción y aportes al fisco, en medio de la paralización generada por el COVID-19.

“Las expectativas internacionales no son favorables sobre una pronta recuperación lo cual ha generado un fuerte impacto en la industrial mundial de hidrocarburos y, en particular en nuestra industria nacional, debido a que los costos de producción y regalías superan los precios de venta”, señaló Perupetro en una nota de prensa.

Anota que la caída de los precios y la menor producción ha generado en el mes de marzo una reducción, respecto al mes de enero del 2020, de 35 millones de dólares, en ingresos al fisco y de 23 millones en la transferencia de canon para las regiones productoras, por lo que Perupetro propone adoptar medidas inmediatas para asegurar el normal funcionamiento del mercado nacional.