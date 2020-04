La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, aseguró que las personas que salen a caminar en las carreteras con dirección a sus lugares de origen lo hacen “por hambre” y porque actualmente “viven un drama” con la actual situación del estado de emergencia para vencer el coronavirus (COVID-19).

“Entendemos a las personas. Esto que vivimos en un drama. Yo estuve allí acompañando a las personas. He dormido con ellos en la madrugada. He conversado con algunas familias y tenemos claridad que si la gente se atreve a salir a la carretera a caminar es por hambre. Esto es un drama y lo entendemos”, manifestó durante una entrevista en Cuarto Poder.

Asimismo, sostuvo que a pesar de que los pobladores estén angustiados, estos deben permitir la articulación con sus gobiernos regionales pues ellos actualmente “están haciendo del empadronamiento un esfuerzo grande” sobre todo para las personas en situación de vulnerabilidad.

“Estamos tratando de organizar toda esa logística y les pedimos a las personas que no salgan a las calles, que no se aglomeren y más bien que den sus datos y se empadronen”, expresó.

Por otra parte, contó que hay regiones como Madre de Dios y Huánuco donde si se pudo trasladar “ordenadamente” a las personas, las cuales ahora se encuentran en cuarentena para luego ir “con seguridad” a sus respectivos lugares de origen.

“Sin embargo, hay personas que no aceptan porque hay mucha desconfianza del Estado. Decían: yo de acá no me muevo o me llevas a la región o no voy para atrás ni un metro. Es una situación compleja y muy difícil pero lo peor que podemos hacer es aglomerarnos”, acotó la ministra.

En otro momento, Fabiola Muñoz informó que el Gobierno está tomando las acciones necesarias con los gobernadores regionales por lo que también se está “trabajando muy fuertemente” junto a la presidencia del Consejo de Ministros y el INDECI.

“Los que están en la calle son los que no han querido esperar la coordinación con los gobiernos regionales. A ellos les pedimos que tienen que esperar”, acotó.