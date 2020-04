Omar Chehade se suma al pedido de suspender las elecciones primarias

El Congreso de la República instaló, este lunes 20, la Comisión de Constitución y se oficializó a Omar Chehade, de Alianza Para el Progreso, como presidente de la misma. La sesión se realizó de manera virtual como medida preventiva ante el estado de emergencia nacional por el coronavirus (COVID-19).

Asimismo, junto a Chehade Moya se eligió a Carlos Almerí Veramendi, de Podemos Perú, y Freddy Llaulli Romero, de Acción Popular, como vicepresidente y secretario de la Comisión de Constitución y Reglamento, respectivamente.

No obstante, la sesión virtual no contó con la participación de Carlos Almerí, debido a que tiene permiso médico tras ser detectado positivo en coronavirus. El último viernes 17, el legislador abandonó UCI y actualmente se encuentra internado en una clínica local.

Luego de ser oficializado como presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade resaltó que tienen 15 meses, de periodo legislativo restante, para abordar temas referentes a la reforma política, constitucional, y la posible suspensión de las elecciones primarias.

Sobre las elecciones primarias, recordó que diversas bancadas presentaron proyectos de ley que buscan suspender dichos comicios en el 2020-2021 gracias a una modificación de disposición transitoria.

"En una especie de ley que, entre la subsiguiente elección general que podría ser, esto será materia de debate, en 2022, para las elecciones de gobernadores regionales y alcaldes de las elecciones municipales. La modificación entonces de la Ley Orgánica de Elecciones”, sostuvo.

“Creo que es importante, en un consenso, no sé si total o mayoritario, por la época de la COVID-19 y por lo que podría generar aglomeraciones, estas primarias que estaban destinadas para el mes de noviembre poder ser, digamos suspendidas, no modificadas en el texto original, sino suspendidas, para otra elección y ya no para el 2021”, agregó

Además, el congresista de Alianza Para el Progreso resaltó en discutir sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria.

“Fue objeto de promesas de campaña (electoral) por el hastío total que hubo de la población hacia esta inmunidad parlamentaria que ha fracasado en los últimos 30 años, por lo menos, y que se convirtió en impunidad parlamentaria”, concluyó.

Asimismo, se aprobó por unanimidad sesionar los martes a las 11:00 a. m., mientras se mantenga el estado de emergencia por el coronavirus (COVID-19).