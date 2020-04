Zeballos sobre coronavirus: Ejecutivo evaluará esta semana si se amplía la cuarentena

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, informó que esta semana el Ejecutivo evaluará y decidirá si la cuarentena se amplía hasta después del 26 de abril, con el propósito de evitar el aumento de los contagios por coronavirus en el país.

Asimismo, manifestó que aún no se puede precisar si habrá una prorroga o no, puesto que tienen hasta el 26 para determinar las próximas medidas a realizarse. "La determinación todavía no se ha resuelto. Debe ser producto de una evaluación que debe darse en esta semana”, expresó.

“Si la persona se mueve, se mueve el virus y tenemos que hacer un esfuerzo más, por eso queremos comprometer a todos los peruanos, hemos estados largas semanas con inmovilización, nos quedan algunas semanas más”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que las actividades educativas no se reanudarían inmediatamente. “Hay actividades que tenemos que ir actuando con predictibilidad. En el tema de salud implica aglomeraciones de jóvenes y niños en aulas, y esto no se puede dar”, indicó el primer ministro.

Además, advirtió que si no se extiende la cuarentena no significa que el país se haya liberado del contagio del coronavirus. En ese mismo sentido, el jefe de Estado, Martín Vizcarra, indico que las actividades se comenzarán a realizar de forma progresiva, teniendo en cuenta que se debe evitar cualquier evento masivo o de aglomeración.

“Todo el mes de mayo vamos a ir comenzando actividades de manera paulatina. Hemos visto curvas que están con tendencia a la baja(...). La concentración de personas va a tener que estar con esperar”, dijo Vizcarra. Esto implica a discotecas, bares, estadios, teatros, cines, visitas a museos o lugares turísticos, entre otras actividades.