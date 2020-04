Los miembros de la Comisión de Constitución Omar Chehade (APP), Renan Espinoza (Somos Perú) y Gino Costa (Partido Morado) coincidieron en que las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias- que de acuerdo al actual cronograma electoral están programadas para noviembre de este año- no deben realizarse, dada la crisis sanitaria del coronavirus.

No obstante, resaltaron la necesidad de celebrar las elecciones internas partidarias en agosto. Para Fuerza Popular todo dependerá de cómo se maneje la epidemia, mientras que Unión por el Perú (UPP) no tiene aún una posición.

Omar Chehade señaló que a través de una disposición transitoria en la Ley Orgánica de Elecciones se puede establecer que para los comicios generales del 2021 se suspende estas elecciones primarias y que entren en vigencia para los siguientes sufragios, dado el riesgo que implicaría la actual epidemia del COVID-19. También consideró que las internas se podrían hacer vía delegados y de manera virtual.

“Respecto a dejar sin efecto las primarias públicas y abiertas es algo claro por la primacía de la realidad que finalmente es la que manda. Hablar de elecciones primarias en este momento resulta muy arriesgado para la vida y la defensa de los derechos humanos de las personas”, comentó.

Explicó que para este tipo de elecciones, donde millones de personas salen a votar, también se realizan campañas en enero, las mismas que resultarían “deslegitimadas” con la actual pandemia.

Chehade dijo que es una prioridad también “salvar” las elecciones generales del 2021, escenario que dependerá de la derrota de esta enfermedad. Incluso, manifestó que estas podrían postergarse hasta seis meses más. Agregó que la Comisión de Constitución debería instalarse este lunes 20 de abril.

“También habría riesgo para abril del próximo año. El tema está tan fuerte que no sabemos cuándo parará. Lo que habría que hacer es tratar de salvar las elecciones del próximo año. El presidente está en su deber de convocarlas evidentemente, pero qué pasa si la pandemia continúa hasta el próximo año, ¿la gente irá a votar porque el presidente lo dijo?, ¿los candidatos harán campaña? Esto dependerá de la derrota de la crisis sanitaria. Por eso hay que salvar las elecciones porque están en peligro.”, afirmó Chehade.

Mientras tanto, el congresista Renan Espinoza (Somos Perú) señaló que su agrupación política presentará un proyecto de ley para suspender las elecciones primarias y determinar que las internas de los partidos para la designación de los candidatos se realicen bajo la modalidad de asamblea de delegados y no mediante la opción de un militante un voto.

Sostuvo que de esta manera el presidente de la República, Martín Vizcarra, puede convocar con normalidad a elecciones generales para el 2021 en agosto de este año.

Gino Costa (Partido Morado) -también integrante de la comisión de Constitución- indicó que cuentan con un proyecto de ley de autoría de la congresista Carolina Lizárraga que propone también suspender las primarias correspondientes a las elecciones generales del 2021 y posponerlas para los comicios regionales y municipales del 2022.

No obstante, dijo que la norma plantea que las internas de los partidos sean organizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), bajo el criterio de un militante un voto, con paridad y alternancia al 50% y de manera virtual.

“Si no vamos a tener primarias, lo mínimo que podríamos tener es elecciones internas un militante un voto y organizadas por la ONPE para que haya garantía de transparencia”, advirtió Costa.

Agregó que este organismo electoral ya organizó elecciones no presenciales para diferentes colegios profesionales como el de los médicos, el de los ingenieros, y algunos clubes privados de Lima.

“Nada impediría que estas elecciones pudieran realizarse bajo esa modalidad”, finalizó.

Según el legislador Rubén Ramos Zapana (Unión por el Perú) su bancada aún no ha definido una posición al respecto. Personalmente comentó no estar de acuerdo con las elecciones primarias, abiertas y simultáneas; y que las internas deberían ser cerradas con la participación de un militante un voto y solo bajo la supervisión de la ONPE.

En el caso de Fuerza Popular, el parlamentario Carlos Mesías refirió que es muy complicado realizarlas y que todo dependerá de cómo se maneje la epidemia. Sobre las internas opinó que no descarta que se realicen mediante asamblea de delegados o por la metodología de un militante un voto. Agregó que la ONPE debe organizarlas para garantizar la transparencia y que los votos electrónicos sean auditados, posteriormente. Alertó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debe elegir al nuevo jefe de este ente electoral, cuyo periodo ya venció.

“La vida no se va en las elecciones primarias, hay cosas más urgentes por discutir. Lo que pueda decidir el Congreso en relación con las elecciones primarias está estrechamente atado al manejo de la pandemia. Si la crisis sanitaria obliga a que no haya primarias, no habrá; pero si se supera no hay problema” puntualizó.