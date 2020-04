Merino: “No se puede decir que porque hubo plenos se contagiaron esos parlamentarios”

¿La Mesa Directiva no puedo hacer más para implementar los plenos virtuales desde un inicio y no ver estos casos de contagios entre los congresistas?

No, en principio no, porque el Congreso nunca tuvo una plataforma virtual. Llegamos el 15 del mes pasado y desde el mismo día hicimos el esfuerzo de instalar la Mesa Directiva. Y luego teníamos que empezar a funcionar y no había otra manera de hacerlo que a través de plenos presenciales, no virtuales…

¿Pero por qué?

Porque no teníamos una plataforma legal que nos permita sesionar. Y, dicho sea de paso, el Ejecutivo nos pidió facultades legislativas y era urgente poder sesionar.

Insisto, ¿no podrían haber usado alguna plataforma virtual?

No, no tendría validez. No teníamos cómo usar una plataforma que no establecía el reglamento del Congreso. Ni la Mesa Directiva podía modificar el reglamento sin un pleno ordinario. No había otra forma: teníamos que tener una sesión plenaria, que es como sucedió.

¿Eso no fue pegarse demasiado al reglamento, en medio de una pandemia que exigía cierta flexibilidad?

Si hubiese habido un instrumento, sí, pero no había ese instrumento, no había ningún artículo que permitiera sesionar de manera virtual.

Reitero, ¿no se pegaron demasiado al reglamento? La actual no es una situación normal, es excepcional.

Salíamos de la legalidad.

De acuerdo. Asumamos que era obligatorio en estricto modificar el reglamento con un pleno presencial. Eso ocurrió el 26 de marzo. Pero hubo otro pleno presencial el 3 de abril.

Pero sobre ese pleno del 3, la decisión no la tiene la Mesa Directiva sino la Junta de Portavoces que representa a los 130 congresistas.

PUEDES VER Bancadas a favor de suspender las elecciones primarias para este año por coronavirus

Bueno, pero usted es el presidente del Congreso. ¿No pudo hacer algo más para evitar ese pleno del 3? Ya no le hablo del pleno del 26.

Yo me pondría en el contexto de la responsabilidad que tiene cada institución. Por ejemplo, el Ejecutivo tiene la responsabilidad de tener sus reuniones con los ministros, y no son virtuales, son presenciales. Y la Contraloría también tiene reuniones presenciales. Es cierto que ya estamos buscando hacer un pleno virtual. Hoy (viernes) tuvimos una Junta de Portavoces y, de una manera responsable, se ha decidido que todos los temas programados sean vistos en las Comisiones. Ya se han instalado dos comisiones, la de COVID-19 y la de Economía.

Está bien eso. Ahora, me pone el ejemplo de un Consejo de Ministros, pero no ahí no pasan de ser 20 personas. Ustedes son 130, más asesores. Los riesgos son diferentes, ¿no?

Sin embargo se hizo el esfuerzo de que, en lo posible, vaya el quórum reglamentario. Lamentablemente, Patriau, en el tema de los contagios estamos expuestos todos. No se puede decir que porque hubo plenos se contagiaron esos parlamentarios.

¿Siente alguna responsabilidad por el contagio de sus colegas?

En lo absoluto siento alguna responsabilidad porque, le repito, el Pleno no depende del presidente del Congreso sino de la Junta de Portavoces.

El gobierno hasta ahora dice que evalúa la ley de retiro del 25% de los fondos de las AFP. ¿Están ustedes conversando con el gobierno para llegar a un acuerdo, a un punto medio?

No, no se ha conversado absolutamente nada sobre ese punto.

Lo que la gente quiere saber es si ustedes promulgarán la ley por insistencia si el gobierno la observa.

Bueno, no podría adelantar una opinión porque eso depende de los demás congresistas. Lo que sí es cierto es que (las AFP) lamentablemente se han repartido hasta utilidades y sobre eso deberíamos hacer una evaluación, ¿en qué momento se puede hacer una reforma (del sistema previsional)?

PUEDES VER Ministra Montenegro: Paridad y alternancia son una bandera del Gobierno

¿Le parece que las AFP han sido irresponsables en esta coyuntura?

No diría que irresponsables, porque tienen sus normas que han aplicado, que les permiten distribuir utilidades en una determinada fecha. Pero, sí pudieron evitar, de repente, renunciar a ese reparto por la coyuntura en que nos encontramos, en donde hay zozobra y preocupación.

¿Y los congresistas también podrían reducirse sus sueldos como un gesto? Se ha sugerido que los altos funcionarios lo hagan. En otros países se está aplicando esa idea.

Si hay una iniciativa legislativa en ese sentido, tendría que evaluarse. Yo no podría decir si se debe hacer o no. En la Mesa Directiva tomamos la decisión de donar parte de nuestros sueldos, pero no es un mandato imperativo para que todos los demás hagan lo mismo. Es un tema individual. Pero yo quiero ir un poco más allá, mire. Lo que está ocurriendo pone al descubierto las deficiencias del Estado, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales. Yo recibo un sinnúmero de reclamos.

¿Cuáles?

Primero, que buena parte de los gobernadores regionales no tienen la velocidad. El mensaje de la señora Pilar Mazzetti fue bueno en el inicio, pero, parece, después la han abrumado con los problemas a nivel nacional y como que hay un silencio y una falta de respuesta, sobre las pruebas, o sobre lo de los bonos, porque hay sectores que no reciben nada a pesar de que deberían haber sido atendidos. Lo mismo en lo agropecuario. Los agricultores nos dan la seguridad alimentaria pero es la parte de la cadena que más sufre.

Lo cuestionan por el proyecto de su autoría que elimina la alternancia en la lista de candidatos al Congreso.

Eso es falso, es falso. Lo que pasa es que las interpretaciones de los interpretadores están siendo sesgadas. Lo que pido es que, frente a la coyuntura en la que estamos, se pospongan las elecciones primarias, porque el calendario no da.

En el artículo 28 de su proyecto, dice: “En la lista de candidatos para cargos de elección popular, el número de mujeres y hombres no puede ser inferior al 45%”. Y añade: “Deberá evitarse la aglomeración de cualquier género en cualquiera de los dos extremos de la lista”.

45 %.

Pero sin alternancia. La alternancia es mujer, hombre, mujer, hombre.

La alternancia no estaba aprobada para el 2021. Recuerde eso.

Una precisión. La ley que se aprobó en julio del año pasado decía que el 2021 se aplicaría la alternancia, con una cuota mínima de mujeres del 40%. Y su proyecto, retira la alternancia. (Esta repregunta y las dos siguientes se hicieron al final de la entrevista, luego de verificar que la alternancia sí regía para el 2021. Por razones de edición, se han colocado acá).

El Proyecto le da el 45 % (de cuota), que es más del 40%.

Pero sin alternancia. Es diferente.

Bueno…

Pero es diferente, pues. No es lo mismo.

Además que es una propuesta que tiene que debatirse en la comisión. No hay un tema de posición radical, de querer suprimir los cambios estructurales que se han dado en la ley electoral. De lo que se trata es de actuar con responsabilidad.

¿Le parece que la suya es una propuesta machista?

No, de ninguna manera. Es una opinión sesgada que yo respeto, todos tenemos el derecho de dar opiniones.

Leí que se evaluaba invitar a las ministras Alva, del MEF, y Cáceres, de Trabajo, para explicar lo de la suspensión perfecta. Ya serán sesiones virtuales, imagino. No me meto con el derecho que tienen ustedes de fiscalizar.

Ya teniendo establecida una plataforma virtual, tenemos que ver cómo la implementamos para una mejor comunicación. Debemos ver con el Ejecutivo para que las invitaciones que se les haga a los ministros, de ser así, sean virtuales, y eso sería un gran avance. Hay varios temas a los que, de repente, no les estamos dando la importancia del caso y que podrían traer un desborde popular. Por ejemplo, no ha habido capacidad en la mayoría de los gobiernos regionales de establecer cementerios especiales para el COVID-9.

Otro problema tiene que ver con lo básico que deberían tener los trabajadores de salud. Vaya primero a una agencia bancaria y vea los implementos que tienen los trabajadores. Luego vaya a un establecimiento de salud y vea cómo los tienen a los médicos y enfermeras, que no atienden a pacientes con COVID-19, cómo los tienen, expuestos al contagios. Estamos hablando de gobiernos regionales con transferencias ya recibidas. Se habla de hospitales que ya quieren irse a la paralización. Por eso, se necesita una comunicación fluida con los ministros para que entiendan que hay temas que no funcionan bien.