Congreso: proponen bono universal de S/1.000 ante emergencia por COVID-19

La congresista del Frente Amplio Rocío Silva propuso al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), titulado por María Antonieta Alva, un bono universal de S/1.000 a fin de beneficiar a las familias vulnerables en medio del estado de emergencia nacional por el coronavirus (COVID-19).

En el oficio remitido, el último martes 14, al MEF, Silva Santisteban argumenta que su propuesta se basa en que las medidas adoptadas por el Ejecutivo no alcanza al total de 16.000.000 de trabajadores, de los cuales, la mayoría se encuentra en el empleo informal.

Asimismo, la parlamentaria del Frente Amplio detalla que el bono universal de S/1.000 se sostiene en una idea expuesta por Óscar Dancourt, ex presidente del Banco Central de Reserva, quien indicó que el Estado peruano puede cumplir con el subsidio debido a que tiene recursos suficientes en el Fondo de Estabilidad Fiscal.

Rocío Silva Santisteban es vocera alterna de la bancada del Frente Amplio. Foto: La República.

En el documento se alega que la entrega del bono universal significaría el uso del 2,5 % del PBI y estaría dentro del 12 % ofrecido por el Ministerio de Economía.

“Propusimos la idea de Óscar Dancourt, en que había la posibilidad de una entrega de un bono de mil soles a los peruanos en general, sin focalizar y sin sectorizar. Sin que haya una burocracia excesiva en el registro. Que es uno de los graves problemas de la entrega de los bonos de S/380 y para los independientes”, sostuvo a La República.

Rosío Silva también resaltó algunos errores del Ejecutivo para ejecutar la entrega de los bonos económicos.

“El problema es el registro. Uno de los registros es el SISFOH (Sistema de Focalización de Hogares). También, la bucrocracia del registro. ¿Qué pasa con las personas pobres que no tienen acceso a Internet? Hay una gran cantidad de personas que no están registradas y que forman parte de ese 72.4 % de la PEA (Población Económicamente Activa) que no tiene ingresos y que son informales”, aseveró.

La también vocera alterna de la bancada del Frente Amplio precisó que si el Gobierno busca que las familias permanezcan en sus domicilios para cumplir con el aislamiento e inmovilización social, es necesario que cuenten con un un sustento económico.

En el documento presentado a la ministra María Antonieta Alva, se determina que el bono universal de S/1.000 es para los ciudadanos adultos que cuenten el Documento Nacional de Identidad (DNI).

“Hay manera de controlar que el bono universal de S/1.000 no llegue a personas que no lo necesitan. Todas esas personas (que viene recibiendo sueldo) están inscritas en la Sunat y deben ser excluidas del bono”, expresó.

“Hay dinero (en el Estado). Si hay S/30.000.000.000 para el fondo de contingencia y para los bancos. ¿Cómo no va haber S/2.500.000.000 millones para el bono universal”, concluyó.