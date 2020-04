Contralor Nelson Sack amenaza a trabajadores para que laboren de forma presencial

“Ya no te alcanza un año para que me compenses el mes y medio de sueldo que te estoy dando”. Un gerente de la Contraloría General de la República grabó un video en el que se observa y ve al contralor Nelson Shack presionando a los empleados de esta institución del Estado para que concurran a laborar presencialmente y cumplir con las metas del control concurrente que se ha impuesto, en medio de la pandemia generada por el COVID-19.

De acuerdo con nuestras fuentes, el problema se generó el lunes y martes último cuando los trabajadores fueron convocados a la contraloría para empezar a desarrollar su trabajo en forma presencial, a fin de realizar el control concurrente de las compras y distribución de ayuda que las diversas instituciones del Estado están realizando a la población más necesitada. La Contraloria ha recibido un presupuesto adicional de S/ 31 millones para cumplir esa tarea.

Los trabajadores reclamaron las medidas de bioseguridad necesarias para cumplir su tarea sin contagiarse ni contagiar a sus familiares, al no encontrar al llegar a la institución, los insumos básicos necesarios como mascarillas, guantes y gel de limpieza. Esto motivo una serie de reuniones entre el personal y los jefes de las diversas áreas de la Contraloría.

La situación se agudizó el miércoles cuando se detectó que cuatro trabajadores de la Contraloría dieron positivos a exámenes de descarte de la enfermedad del COVID-19. “Ninguno de ellos ha presentado complicaciones a su salud y cumpliendo con las normas emitidas por el Ministerio de Salud se encuentran en cuarentena en sus domicilios. La subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales vienen haciendo el seguimiento correspondiente”, informó la Contraloría en un comunicado.

Anotó que los servidores de la Contraloría que concurrieron a realizar control concurrente en el Municipalidad de San Martín de Porres han dado negativo en las pruebas de descarte. Los servidores de la Contraloria se quejan que se les haya convocado para revisar que cada canasta que reparten los municipios tenga la lista de bienes estipulada y verificar que el peso que se dice sea el exacto.

En medio de estas discusiones, el Contralor tuvo una reunión remota con sus gerentes. Es allí dónde se produce la grabación del video, al que ha tenido acceso La República. Las palabras del contralor han generado preocupación no solo en la Contraloria sino todo el sector público por sus consencuencias en el control de la compensación del tiempo no laborado por la cuarentena.

En el video, de un minuto y 12 segundos se duración, se escucha lo siguiente: “Sino vienes a trabajar no hay ningún problema, pero después tienes que compensar y después vas a tener un problemón. ¿Cómo vas a compensar? ¿En qué horas vas a compensar? No te va a alcanzar el año para compensar. De hecho, hoy por hoy, ya no te alcanza el año para que me compenses el mes y medio de sueldo que te estoy dando. Al final de la cuarentena ya me debes ... a la institución, un mes y medio de sueldo que equivale a doscientas ..., son 160 horas, son (240 horas)....”.

La frase diera a entender que es el contralor el que esta pagando el sueldo, cuando lo apropiado es decir que la institución lo hace. Además, sí la Contraloría empieza a exigir ese tipo de compensación a su personal, va a pretender que lo mismo se aplique en todas las instituciones públicas bajo riesgo de iniciar procesos disciplinarios administrativos y denuncias a la fiscalía, a los que no cumplan con la compensación y no la exijan, hasta el último minuto de la remuneración pagada.

La Contraloria ha pedido a todos sus trabajadores que llenen un formulario indicando los factores de riesgo, tanto propios como de convivencia, de contagio del coronavirus, que les impidan efectuar labores presenciales. Además, les han informado que el personal que labore recibirá dos mascarillas simples por semana y dos guantes y para el personal que salga de comisión, utilizarán mascarilla N-95.