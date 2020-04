Colombianos presos en el Perú piden excarcelación por COVID-19

“Cada año en una cárcel peruana debe valer por tres" dice Martha, la esposa de un reo de nacionalidad colombiana preso en el Perú. Ella vino a Lima los primeros días de marzo para visitar a su pareja recluida en el penal de Ancón 2 y se quedó varada en el Perú, cuando se decretó el cierre de los aeropuertos y la inmovilización social.

Martha está desesperada por lo que pueda pasar a su esposo, que ya lleva 10 años preso en el Perú. Nadie le informa de lo que sucede al interior de los penales, mientras aumentan los rumores de que cada día hay más presos contagiados con el coronavirus SARS-CoV-2. “El presidente del INPE es nuevo en el cargo, no conocen la realidad, no sabe nada y solo les prohíben a los delegados decir la verdad”, señala.

PUEDES VER: Reos de Ancón II piden adelantar libertades para evitar contagios

A través de una carta pública dirigida al Congreso, un grupo de ciudadanos de nacionalidad colombiana presos en el Perú están solicitando que se dicte una norma que permita, a los que hayan cumplido más de cinco años de su condena, su excarcelación inmediata y expulsión a su país ante el avance del COVID-19 al interior de los penales.

En las cárceles peruanas hay 2,199 internos de diversas nacionalidades, la mayoría de ellos, el 85%, detenidos por delito de tráfico ilícito de drogas, en general dentro del tipo básico de transporte ilícito de cargamento, como integrantes de una organización criminal internacional. Los colombianos, 896 en total, son el segundo grupo más numeroso de extranjeros.

Presos extranjeros

La mayoría de presos extranjeros son de nacionalidad venezolana, le siguen los colombianos, mexicanos y, luego, sudafricanos y tailandeses. Están repartidos en gran número entre los penales de Ancón II con 382 extranjeros y Lurigancho, con 273 internos extranjeros. De los presos extranjeros, 1,935 son hombres y 264 mujeres.

“La situación de los internos extranjeros tiene sus propias características, muchos de ellos no conocen el idioma castellano, desconocen el sistema judicial peruano y se encuentran lejos de sus familias que podrían ayudarlos económicamente y afectivamente. Solo en algunos casos, como las embajadas de países europeos, apoyan en pagos básicos a sus compatriotas”, señala un informe interno del INPE.

Carta pública

“En representación de la población carcelaria de nacionalidad colombiana que se encuentra en el penal de Ancón II, teniendo en consideración a los episodios que se están presentando por crecimiento exponencial de infectados a nivel nacional, el contagio al interior de los penales, que provoca acciones de protesta de los reclusos, ... proponemos de manera respetuosa se dicten disposiciones para proteger el derecho a la vida de los reclusos”, señala la misiva de los presos colombianos.

Agregan que "ante el inminente contagio por el COVID-19, “se hace necesario, conveniente y humano que los internos extranjeros también sean sujetos de excarcelación, así se apara aislarles en un lugar ubicado dentro del mismo país o ser expulsados a su país de origen bajo las condiciones jurídicas que ustedes determinen”.

PUEDES VER: Queda en manos de jueces reducir población penal

Con este preámbulo piden que “se generen beneficios en base al tiempo de pena cumplida, más de cinco años, al buen comportamiento comprobado dentro del sistema penitenciario, a la no reincidencia en delitos dentro del Perú” y piden disculpas por los delitos que han cometido en nuestro país.

“La sociedad no conoce este mundo y dicen que todos se mueran, dejénlos morir. Dios bendito, son personas que no conoce este mundo, hay presos y presos. Hay viejitos de 65 años allí dentro que están sufriendo mucho. El mismo presidente Vizcarra habla de los bomberos, los policías, las enfermeras, pero nunca menciona a los trabajadores del INPE. Me quede atrapada en Lima, mis hijos están en Colombia, pero a bueno ahora, sería más difícil estando lejos”, se queja Martha, a través de una llamada telefónica.

Los familiares de los reclusos extranjeros y peruanos reclaman por informan oficial sobre la cantidad de presos que han muerto por COVID-19, cantidad de contagios y que medidas sanitarias están tomando las autoridades penitenciaras para evitar más contagios y para atender y aislar a los que se han contagiado. De lo que han podido conocer a través de trascendidos del personal penitenciario, habría ya dos extranjeros enfermos por el coronavirus en Ancón 2.