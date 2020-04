La pandemia de coronavirus es aprovechada por los investigados del caso Lava Jato, acusó este jueves el fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, en un escrito dirigido a la jueza Inés Villa Bonilla, presidenta de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

En su misiva, Vela cuestiona a dicha corte por dar prioridad a pedidos de audiencia planteados por los abogados de varios imputados en el caso Lava Jato, que investiga el Equipo Especial, y que no se atienda los requerimientos del Ministerio Público.

“[...] Los Juzgados de Investigación Preparatoria Nacional están realizando audiencias que no se encontrarían dentro del rubro de urgentes e inaplazables, lo que vulnera el Estado de Emergencia Nacional con aislamiento social decretado por el Poder Ejecutivo”, cuestionó el fiscal Vela en su escrito.

El coordinador del Equipo Especial manifestó que los juzgados de turno de la corte que preside la jueza Villa Bonilla no actúan en base a lo dispuesto en varias resoluciones administrativas emitidas por el sistema nacional de justicia, y que mandan, entre otros puntos, que se atiendan casos de urgencia.

Vela, en ese sentido, se quejó de estas audiencias porque “no serían de prisión preventiva, ni aquellas urgentes e inaplazables en las que se estén resolviendo la situación jurídica de investigados detenidos en flagrancia delictiva o requisitoriados”.

“[En las] Resoluciones Administrativas Nros. 031-032-2020- P-CSNJPE-PJ, de 16 y 30 de marzo de 2020 respectivamente, emitida por la Corte que usted preside, donde se menciona atender los casos urgentes establecidos en la Resolución Administrativa N° 001-2020-P-CSNJPE-PJ, dentro de los cuales no se encontrarían los supuestos de audiencia que están siendo convocados por los Juzgados de Investigación Preparatoria Nacional”, cuestionó el fiscal.

Las quejas específicas planteadas por Vela se relacionan con las audiencias que los juzgados de investigación preparatoria de turno han convocado en los casos de Richard James Martín Tirado, investigado en el caso Arbitrajes (cese de prisión preventiva); Weyden García Rojas, investigado también por el caso Arbitrajes (variación de la medida de prisión preventiva por detención domiciliaria); y Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka (Caso Cócteles).

Vela también refirió al pedido de variación de prisión preventiva planteado por la defensa de Peñaranda y del Club de la Construcción. Asimismo, el caso de Susana Villarán.

“Sin embargo, no se realizó la audiencia de prisión preventiva programada para el 16 de abril del año en curso, en el Exp. Nro. 03-2017 (carpeta fiscal N° 12-2017-Caso Gaseoducto), en el que el Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Nadine Heredia Alarcón, Luis Miguel Castilla Rubio y Eleodoro Octavio Mayorga Alba, ya que en dicha fecha ya nos encontrábamos en Estado de Emergencia Nacional decretado por el Poder Ejecutivo. No siendo la misma reprogramada, al considerarse que no es urgente ni inaplazable resolver este tipo de requerimientos presentados por el Ministerio Público”, cuestionó el fiscal Vela en su escrito.