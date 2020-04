Vizcarra evalúa reducir sueldos a altos funcionarios

En la reciente sesión del Consejo de Estado, que agrupa a las cabezas de las principales entidades públicas del país, el último miércoles 15, el presidente Martín Vizcarra comentó que estaba evaluando la posibilidad de reducir los sueldos de altos funcionarios del Estado, según contó a La República la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, participante de esa reunión y propulsora de que haya ese recorte.

“Aproveché para, formalmente, incidir en el tema de la reducción de las remuneraciones de funcionarios o autoridades que tengan altos ingresos del Estado, no solo el congresista o directores de organizaciones autónomas como el TC sino también en todas las empresas que tiene Estado, en Fonafe”, comentó Ledesma en breve diálogo.

La presidenta del TC planteó, a inicios de este mes, que el Ejecutivo decrete la reducción de sueldos de altos funcionarios. Entonces lo hizo en entrevistas en medios de comunicación. Esta vez, trató el asunto directamente con el mandatario en esta sesión.

“Le dije al presidente Vizcarra que había que hacer un gesto simbólico y ético de solidaridad en esta situación tan triste en que todos los peruanos estamos metidos. No sé económicamente cuánto pueda significar, pero moralmente sí tiene gran peso. Es uno de los temas, le dije, que usted debería abanderar porque está en sus manos. Que haga una reducción temporal que nos sirva para apoyar a otras personas”, añadió.

Ledesma contó que el jefe de Estado no rechazó la propuesta, sino que aseguro que “estaba en estudio” y que “todo tiene que ser gradualmente”. La semana pasada, cuando la prensa le preguntó por esta iniciativa de la titular del TC, Vizcarra había dicho que, “si una institución quiere colaborar y puede dar parte de su sueldo, de una vez, procedan”. Vizcarra: Luego del 26 de abril, las restricciones van a disminuir gradualmenteAhora, con las autoridades del Consejo de Estado, se habría mostrado más receptivo.

“(Vizcarra) dijo que estaba en estudio, que lo iba a analizar. Pero allí estuvo la ministra de Economía (María Antonieta Alva). No sé hasta qué punto iba a tener eco. (…) Dijo que no lo descarta, pero que todo tiene que ser gradualmente, que paso a paso, que estamos ahora atendiendo la emergencia, viendo cómo vamos asumiendo también económicamente algunos planteamientos y ‘eso no lo descarto’”, refirió la titular del TC.

Educación en zonas rurales

El mandatario además comentó que este viernes 17 anunciará un paquete de medidas a favor de la educación virtual en zonas rurales, según contó también la titular del TC.

“Siempre nos ha preocupado el tema de la educación rural. Hoy la situación es crítica por la educación virtual. Su realidad es distinta y había que darle un tratamiento diferente. Lo planteamos y el presidente Vizcarra ha dicho que anunciará un paquete de medidas para apoyo a la educación rural a fin de fortalecer recursos tecnológicos”, dijo.

Además, el Gobierno habría ratificado la tendencia a levantar la cuarentena el 26 de abril, pero por sectores productivos. “Lo que expuso el presidente era flexibilizar por diferentes áreas de producción. Por ejemplo, en pesca, que pasen por un control exhaustivo de no tener coronavirus cuando van a embarcarse; en minería, antes de internarse a minas. Por sectores, se permitiría levantar esta inmovilidad social”, contó.