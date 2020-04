Falleció excongresista Glider Ushñahua por cuadro de neumonía

El exlegislador Glider Ushñahua falleció este jueves 16 de abril en la mañana ante un cuadro de neumonía, según fuentes de La República.

Además, el exrepresentante de Ucayali habría sufrido un posible contagio de coronavirus (COVID-19), tras haberle hecho un nuevo descarte luego que una prueba rápida le haya diagnosticado como negativo.

Ushñahua fue trasladado el último miércoles al Hospital de Essalud y murió en la mañana de este jueves por un cuadro de neumonía. Cabe mencionar que el excongresista padecía de otros problemas de salud por su enfermedad.

Donayre confirma muerte de Ushñahua

La también excongresista Patricia Donayre confirmó a este diario el deceso del exintegrante de la bancada Fuerza Popular, y que de acuerdo a la información que dieron los familiares, fue diagnosticado con la enfermedad considerada de pandemia mundial.

“Es por coronavirus, él (Glider Ushñahua) ingreso ayer a UCI de Essalud de Pucallpa y falleció hoy día a las 9 de la mañana por neumonía”, declaró la exparlamentaria para este diario.

“Yo me he comunicado con él hace cinco días, y por lo visto en ese tiempo no tenía síntomas. Nos hemos enterado recién hoy. Lo diagnosticaron de coronavirus”, mencionó.