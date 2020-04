El procurador ad hoc, Amado Enco, consideró que el Gobierno español decidirá sobre el primer pedido de extradición del ex juez supremo, César Hinostroza, una vez termine la situación de emergencia que vive el país europeo tras la expansión de contagios del coronavirus (COVID-19).

“Se encuentra pendiente que se retome la evaluación (de extradición contra César Hinostroza), esperamos que una vez superada la emergencia el gobierno español retome el caso. Es una situación difícil por la que pasa España”, declaró para Andina.

Asimismo, contó que las autoridades de España ya tenían previsto ver la extradición de Hinostroza Pariachi, quien investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, el pasado 10 de marzo pero que no se llevó a cabo por la pandemia mundial por lo que se suspendió y quedó en agenda hasta nuevo aviso.

Cabe recordar que a inicios de marzo, Amaco Enco informó que el Gobierno de España aprobó tramitar en la vía judicial el segundo pedido de extradición en contra de César Hinostroza, planteado por el Perú por el presunto pago de sobornos en su fuga del país por la frontera con Ecuador.

Enco precisó que España determinó que la solicitud peruana cumple con los requisitos exigidos en la Ley de Extradición Pasiva.

A Hinostroza se investiga por los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible. Esto tras presuntamente aprovechar su cargo como juez supremo “y su amistad con los influidos que sabe le guardan lealtad, para obtener resoluciones administrativas guiadas por intereses ajenos a los públicos que deben guiarlas, y que han supuesto beneficios económicos para él”.

Asimismo, ante el requerimiento del Estado peruano, la Audiencia Nacional de España aprobó un año después, en octubre del 2019, la repatriación del ex juez supremo; sin embargo, la decisión recayó en el Gobierno y, en aquella oportunidad, este poder del Estado español no podía emitir una resolución debido a que el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, no recibía aún el respaldo del Parlamento.

Ya el 30 de enero de este año, el Ejecutivo aprobó el segundo pedido de extradición contra César Hinostroza por su fuga por medio de la frontera con Ecuador. “Respecto a este segundo pedido, el avance ha sido significativo”, expresó Enco.

Desde 2018, Hinostroza Pariachi es sindicado como cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto, red criminal que operaba dentro del sistema de justicia peruano.