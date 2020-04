Alcalde de Cusco cambia a sus funcionarios por deficiencias ante el coronavirus

El alcalde provincial del Cusco, Ricardo Valderrama, anunció en conferencia virtual la renovación de su equipo de funcionarios. Los cambios obedecen a las deficiencias registradas en su gestión. Valderrama espera que los nuevos hombres de confianza tengan un desempeño más eficiente.

El burgomaestre cusqueño designó a Juan Carlos Galdós en la gerencia municipal, Rudy Guzmán Vera se hará cargo la Gerencia de Desarrollo Humano y Social, Luis Ángel Soria Recharte de la Gerencia en Desarrollo Económico e Iván Aparicio de la Gerencia de Infraestructura. Aparicio era hasta el miércoles, el gerente municipal.

Valderrama también encargó a Ana María Ccala Molina el puesto de directora de la Oficina de Logística y a Blanca Mostajo la Gerencia de Desarrollo Urbano.

Una de los problemas de la gestión Valderrama fue la deficiencia en la adquisición de productos para la canasta básica familiar que se deben entregar a las familias en condición de pobreza. La comuna recibió 200 mil soles, pero la compra hecha a una empresa no fue entregada todavía.

El alcalde sostuvo que la distribución debe empezar a más tardar mañana, pero no dio detalles de las irregularidades. Mientras que los regidores Tania Cardeña y Miguel Ángel Cabrera. Se empadronó a 2 mil 350 familias, empero no se les puede entregar los productos. La empresa Develiz, a quien se contrató el 4 de abril, no alcanza las canastas a la comuna.

“La recepción de los productos debió realizarse luego de cinco días calendarios de firmado el contrato”, explicó el regidor Cabrera. Ambos concejales evalúan denunciar a funcionarios y representantes de la empresa.