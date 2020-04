La jefa del Comando de Operaciones Regionales COVID-19, Pilar Mazzetti, advirtió que el aumento de casos de contagiados por coronavirus se debe a que hay muchas personas que tienen contacto físico por lo que “lo más importante es no acercarse los unos a los otros”.

“Nadie puede ser 100% cuidadoso con los contactos. Tenemos que tratar de disminuir nuestro desplazamiento al máximo. Por eso es importante que quienes desean volver a su lugar de origen, lo hagan en condiciones ordenadas […] Más que las pruebas, lo más importante es no acercarse los unos a los otros”, manifestó durante una entrevista en América Noticia este miércoles.

Asimismo, la también exministra de Salud sostuvo que una persona debe considerar que ha sido infectada por el virus en caso presente problemas con su organismo. Es decir, síntomas como fiebre o tos seca y no esperar a hacerse la prueba.

“Sé que todos se preocupan por las pruebas, pero el cuadro clínico es lo que manda. En estas circunstancias que vivimos, ya tenemos una buena sospecha con el cuadro clínico (con síntomas). Si hay cuadro clínico, hay que considerar como principal causa COVID-19”, expresó.

Por otra parte, Mazzetti afirmó que se vienen semanas complicadas ya que varios que están con ventilación mecánica “llegaran al punto para ver si su organismo resiste o no resiste” contra los anticuerpos propagadas por el coronavirus. Especialmente, aquellos que se encuentran hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos.

“Debemos proteger a las personas vulnerables al virus. No solo a las que tienen otras enfermedades sino aquellos que no tienen ayuda, no tienen familia y están solos. Nosotros tenemos que proteger a quien está al costado de nosotros de tal manera de que nos permita hacerle la vida más fácil”, agregó.

En otro momento, se refirió a las bolsas que se están utilizando para desplazar los cuerpos de aquellos fallecidos víctimas de la COVID-19 y exhortó a los ciudadanos a mantener la calma y “no desesperarse” en caso de ver un cadáver.

"Sé que las personas se asustan, pero hay que recordar que las personas muertas no generan aerosoles, no respiran. Lo importante es el protocolo para la superficie de la persona, lo que permite evitar que su cuerpo vaya a contagiar a alguien”, agregó.

Cabe mencionar que, hasta este miércoles 15 de abril, se han realizado 109 385 pruebas, entre moleculares y rápidas, de las cuales 97 910 salieron negativos dejando un total 11 475 casos positivos al coronavirus.

Por otro lado, ya son 254 las personas fallecidas en el Perú por la COVID-19, de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud (Minsa).