COVID-19: congresista Aron Espinoza es el sexto en dar positivo

El congresista Aron Espinoza Velarde de la bancada Podemos Perú confirmó este martes haber contraído el coronavirus (COVID-19). Este caso de contagio se suma al de los cinco legisladores que también padecen la enfermedad considerada pandemia mundial.

Espinoza es el cuarto integrante de su grupo parlamentario en contraer la enfermedad. Asegura que está cumpliendo con todas las disposiciones recomendadas por el Ministerio de Salud (Minsa) para controlar la propagación del virus.

El parlamentario de Podemos Perú aseguró que se había sometido tres veces a la prueba rápida, los cuales salieron con resultado negativo, pero el examen de hisopado confirmó el contagio.

“Estoy en aislamiento desde el viernes, no tengo síntomas estoy con una garraspera, me dicen que por mi proceso debo estar en etapa de aislamiento, no tengo malestar ni otros síntomas”, declaró este martes a Exitosa.

El parlamentario explicó que pudo haberse contagiado al visitar hospitales, centros de salud, comisarías y barrios del distrito de El Agustino, a los que llevó apoyo. Resaltó que en estas visitas usó mascarilla y guantes.

Espinoza Velarde el último viernes anunció en su cuenta de Facebook que dos legisladores de su bancada dieron positivo en coronavirus (COVID-19) con las pruebas rápidas, y que tras conocer este hecho, se iba a someter a la molecular debido a que él tuvo contacto con ellos.

Para evitar generar más casos de contagios, el congresista anunció que permanecería en aislamiento. Tras este examen se confirmó su contagio.

Cabe resaltar que el Congreso fue cuestionado desde su juramentación (16 de marzo) por haberse ejecutado cuando ya se había ordenado el aislamiento social obligatorio para evitar más casos de contagio.

Las autoridades de la institución legislativa permitieron que las reuniones de trabajo sean presenciales, como la Junta de Portavoces y sesiones plenarias, sosteniendo que no existen los mecanismos para una reunión virtual.

Coronavirus en Perú: número de contagiados y fallecidos

El presidente de la República, Martín Vizcarra confirmó que hasta el lunes 13 de abril hay 9.784 casos de contagios y 216 muertos a causa del coronavirus Perú

El número de casos positivos se ha incrementado en 2.265 más del día anterior. Esta cifra se obtuvo tras el análisis de más de 77.382 muestras, entre moleculares y rápidas.

Del total de infectados, el 901 se encuentran hospitalizados, de los cuales el 143 están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) conectados a un respirador artificial.

Congresistas peruanos con COVID-19

Leslye Lazo fue la primera congresista que informó haber contraído la COVID-19. Su anuncio lo dio en simultáneo con su esposo el último martes.

Dos días después, el vocero de la bancada Alianza Para el Progreso, Fernando Meléndez, también anunció que dio positivo a la enfermedad tras someterse dos veces a las pruebas rápidas.

Tras este hecho, tres legisladores de Podemos Perú anunciaron haberse contagiado. El primero de ellos fue Felipe Castillo quien confirmó haber dado positivo a la COVID-19.

El último lunes, Robinson Gupioc y Carlos Almerí, de la misma bancada, también anunciaron haber contraído la enfermedad. El hermano de Almerí sostuvo que tienen fuertes sospechas de que el contagio se dio en los ambientes del Legislativo.

“Las reuniones (en el Congreso) han sido en un ambiente cerrado, no solo con el congresista Felipe Castillo, sino con toda la bancada (Podemos Perú)”, indicó para Canal N.

Congreso suspende actividades por casos de COVID-19

Ante los primeros casos de contagio de coronavirus a personal del Congreso y parlamentarios, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, anunció que se suspenderán las actividades legislativas.

Reiteró que no regresarán a las actividades presenciales hasta que “haya certeza” de no existir ningún riesgo de contagio”. Esta semana la Junta de Portavoces del Congreso se reunirá de manera virtual por primera vez, para evitar la exposición al coronavirus.