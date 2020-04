Puno: Luque y su gestión fantasma para combatir el coronavirus

Liubomir Fernández

Puno

Hasta el lunes 07 de abril, Puno estaba libre de covid-19. Al día siguiente se confirmó el primer caso positivo en una turista mexicana. Hasta el momento hay dos infectados en el altiplano, lo que genera preocupación y temor. Incluso algunos centros poblados decidieron cerrar sus fronteras.

A esto se sumó las críticas a la gestión del gobernador regional Agustín Luque y a sus funcionarios del sector salud. Les achacan demostrar improvisación para hacer frente a la emergencia sanitaria. Los primeros cuestionamientos los fustigó el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, alertó que los gobiernos regionales, entre ellos el de Puno, no cumplían en adecuarse al plan nacional contra el coronavirus.

Ante el silencio de Luque, quien dio la cara fue su director regional de Salud, Jorge Montesinos Espinoza. Dijo que su sector sí elaboró su plan y dejó entrever que la versión de Walter Gutiérrez se debía a que Puno no le remitió la información en su momento.

Contrario a esto, el biólogo molecular Luis Páucar Flores corroboró la advertencia de Gutiérrez. Detalló que el plan de salud de Puno no es un plan en el sentido estricto de la palabra, sino una lista de acciones sin metas. Por ejemplo, no detalla con qué equipo humano se pretende hacerle frente a la pandemia. En tanto, el economista Jorge Ticona opinó que el plan de la Diresa no está acorde a la actual circunstancia sanitaria.

Además, Puno necesita un laboratorio para detectar casos de coronavirus por la demora en los resultados procedentes de Cusco. Del tema no se habló hasta cuando se puso como ejemplo a Arequipa. Aun así, el Gobierno Regional no vio necesaria la oportunidad de contar con esta infraestructura sino cuando la Universidad Nacional de Juliaca donó parte de un equipo completo.

Jorge Montesinos, pese a todos los cuestionamientos, aseguró que sí o sí dentro de tres meses, Puno tendrá su laboratorio. Ya se tiene la opinión técnica del Instituto Nacional de Salud (INS), que visitó las instalaciones.

Otro tema preocupante es la cantidad de respiradores habilitados para los pacientes más críticos. La región solo tiene diez operativos entre el Minsa, EsSalud y clínicas privadas. Montesinos señala que se hicieron gestiones ante el gobierno central, pero solo les darán uno. Los trámites de Luque tampoco tuvieron mayor éxito en este rubro. En una de las conferencias de Montesinos, tampoco pudo dar cifra exacta de los equipos con que cuenta la ciudad lacustre. Solo atinó a indicar que en el hospital Manuel Núñez debe haber unos dos o tres respiradores.

Consecuencias

La primera infectada en la región estuvo desde el 17 de marzo en Puno hospedada en un hotel céntrico. El caso de la mexicana reveló una enorme falencia de coordinación con el sector turístico. Nunca hubo un barrido epidemiológico en los hoteles. Solo sea atendía y auscultaba viajeros a pedido de los dueños de los alojamientos.

Darwin Blanco Shocosh, director de la Redes Puno, insistió que sí hubo barrido. Pero los propietarios de los hoteles dijeron que el personal médico sólo venía cuando los convocaban.

El Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) tampoco tuvo un actuar debido. La primera semana de abril, llegó una turista italiana a los Uros. Cuando fue retornada a Puno, fue abandona en la Policía de Turismo y tuvo que dormir en un puesto de auxilio rápido. Blanco se habría desentendido del caso.

Sin embargo, pese a ello, el titular de la Diresa aseguró que todo turista que encontraban era puesto en cuarentena.

Luque, por su parte, respondió que se está haciendo bien las cosas. Puso énfasis en el cierre de fronteras con las regiones vecinas. Sin embargo, admitió el ingreso y salida de unidades.

El consejero Germán Alejo cree que no hay liderazgo desde el sector salud, menos del Gobierno Regional. Aún así, ocho fiscalizadores se negaron a votar a favor de la censura de Montesinos. Si la votación habría sido adversa, Luque habría tenido que buscar otro director de salud.

El gobernador, en su propósito de corregir los errores, instaló el Comando de Operaciones Regional COVID-19. Este grupo de trabajo tendrá a su cargo las acciones contra el avance del virus. Sus decisiones serán implementadas por diversos sectores. Sin embargo, aún no hay plan de trabajo concreto.❖