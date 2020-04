El congresista Daniel Urresti, portavoz de la bancada Podemos Perú, aseguró que el proceso de las elecciones generales 2021 es impostergable y se deben buscar todos los mecanismos para evitar su afectación por el avance del nuevo coronavirus (COVID-19).

Los comicios convocados por el presidente de la República, Martín Vizcarra, luego que disuelva el Parlamento, tiene una fecha prevista para el 11 de abril, por lo que los plazos se consideraban ajustados y tenían que ser tratados con prioridad.

En entrevista con La República, el también exministro aceptó que el avance de la pandemia mundial en el Perú se ha convertido en un problema para el funcionamiento del Legislativo, entre las cuales estaba establecer el cronograma para el siguiente proceso electoral.

“Si bien tenemos claro que por la pandemia debemos evitar aglomeraciones, y un proceso electoral implica, como todos sabemos, que mucha gente acuda en masa a ejercer su derecho a elegir, tenemos que buscar otras alternativas. Pero de ningún modo postergar este proceso, que es impostergable”, declaró para este diario.

Las elecciones generales 2021 involucra a la plancha presidencial, congresal y de gobernadores regionales, lo que significa actividades proselitistas además de los comicios internos y primarias abiertas.

Especialistas en la salud aseguran que mientras no exista la cura contra la COVID-19, que estará lista en no menos un año, las circunstancias de aglomeración de personas seguirán siendo situación de riesgo para el contagio de la población.

Eventual proceso electoral virtual

Al respecto, Daniel Urresti indicó que en la próxima Junta de Portavoces, a realizarse esta semana y de manera virtual, van a presentar un proyecto de ley para establecer medidas que permitan la realización de las elecciones en la fecha convocada.

Precisó que los organismos encargados de los comicios, como el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE, deberán establecer las alternativas en específico y la modificación de fechas.

Cabe señalar que los especialistas precisan que el Congreso debe aprobar una disposición transitoria que permita a los organismos electorales actuar en este caso excepcional considerando la pandemia mundial.

“Recuerda que en este proceso también debían incluirse las elecciones primarias, pero ya no podrá ser por todo el gasto que significa para el país, 400 millones de soles, y en estas circunstancias de pandemia va a ser imposible. Los organismos encargados van a tener que buscar la manera de que los comicios se realicen virtualmente, quizá en varias fechas y ya no en un solo día”, sostuvo.

La intervención del JNE para establecer nuevas fechas en pro de la realización de los comicios generales del 2021 también es una iniciativa del titular del Congreso, Manuel Merino de Lama, asegurando que los plazos para la reforma electoral “están vencidos”.

Por otro lado, el vocero de Podemos Perú mencionó que los efectos de la COVID-19 no culminarán cuando acabe a cuarentena sino que se mantendrán luego de esta., por lo que se deben dar medidas excepcionales para los temas prioritarios.

“Se retrasan muchas cosas. Esta pandemia no va a demorar un mes o dos meses, no es así. Creo que ya todos tenemos claro que las medidas que da el Gobierno son para aplanar la curva de contagios el tiempo que dure esta pandemia, y no hablo de la cuarentena, la cuarentena puede terminar en dos semanas, pero la pandemia va a continuar hasta que aparezca una vacuna. Eso significa que ante eventos como las elecciones que se vienen, por ejemplo, debemos tomar medidas excepcionales”, señaló.

Daniel Urresti aseguró que el Congreso tiene toda la disposición para entregar facultades legislativas al Poder Ejecutivo y se pueda mantener la lucha contra el coronavirus (COVID-19) en el Perú.