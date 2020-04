Daniel Urresti: “La salida de Chlimper y Rey del BCR es un tema que está pendiente por lo del Covid-19”

La instalación de un Congreso en plena pandemia mundial, un estado de emergencia que busca aplacar sus efectos en el país y un aislamiento social que no solo dificulta el trabajo legislativo, sino que obliga a replantear las reformas pendientes. Sobre eso y más conversamos con el congresista Daniel Urresti, vocero de Podemos Perú.

–¿Pensó que la instalación de este Congreso se daría en un momento tan complicado?

Este Parlamento tiene una gran responsabilidad, que es hacer cambios importantes en la Constitución y en varias leyes. Cambios que no solamente ha pedido el Ejecutivo, sino que reclama el pueblo, cambios que quedaron pendientes debido a la composición del Congreso anterior, que se oponía a todo lo que enviaba el Gobierno. Nosotros entramos con la ilusión de que esos cambios podían darse rápidamente, porque había mucho consenso y creo que todavía lo hay. Sin embargo, se da esta pandemia en todo el mundo, algo totalmente inusual que nadie esperaba.

–¿Siente entonces que ya no podrán darse esos cambios, esas reformas pendientes?

No exactamente. Pero esto (el Covid-19) se ha convertido en un problema para el funcionamiento del Parlamento. Lo que sí teníamos que lograr era que el Congreso se instale, era algo imprescindible porque era necesario que se restablezca la democracia, el contrapeso de poderes. Como recuerdas, cuando Roma enfrentaba un gran peligro, le concedían todos los poderes a un emperador, y luego de resolver la contingencia, este devolvía los poderes que correspondían al Senado. Hasta que llegó Julio César y jamás devolvió el poder.

–¿Siente un clima así actualmente, percibe la presencia de un Julio César?

No, no, no. Estaba haciendo solamente un recuento histórico sobre la importancia que tiene que en momentos tan difíciles haya una sola voz cantante

Un solo poder que pueda dirigir la lucha contra ese problema. Por eso, lo importante era que se dejen de dar los decretos de urgencia y más bien que (el Congreso) le dé al Poder Ejecutivo las facultades para que legisle en circunstancias como esta.

– ¿Hay un compromiso del Congreso en ese sentido?

El hecho de tomar decisiones importantes en una situación de emergencia conlleva a responsabilidades muy grandes, por las que tienes que responder posteriormente. Y si no tienes decretos legislativos, o sea leyes publicadas que respalden las acciones que tomas, es difícil que los funcionarios las cumplan. Ahora, muchas cosas se retrasan, pero el Congreso tiene el compromiso de darle facilidades al Ejecutivo para que realice su trabajo.

–¿Cuáles son esos temas que se retrasan y cuáles son prioritarios para el Legislativo?

Se retrasan muchas cosas. Esta pandemia no va a demorar un mes o dos meses, no es así. Creo que ya todos tenemos claro que las medidas que da el Gobierno son para aplanar la curva de contagios el tiempo que dure esta pandemia, y no hablo de la cuarentena, la cuarentena puede terminar en dos semanas, pero la pandemia va a continuar hasta que aparezca una vacuna. Eso significa que ante eventos como las elecciones que se vienen, por ejemplo, debemos tomar medidas excepcionales.

–¿Están pensando en postergar las elecciones?

No. En absoluto. Si bien tenemos claro que por la pandemia debemos evitar aglomeraciones, y un proceso electoral implica, como todos sabemos, que mucha gente acuda en masa a ejercer su derecho a elegir, tenemos que buscar otras alternativas. Pero de ningún modo postergar este proceso, que es impostergable.

–¿Desde Podemos Perú se está gestando alguna iniciativa al respecto?

Sí, efectivamente. En la próxima junta de portavoces, que se realizará de manera virtual, por cierto, vamos a presentar un proyecto de ley sobre las medidas que se deberían adoptar para que, a pesar de la pandemia, se puedan realizar las elecciones el próximo año.

–¿Y ese proyecto incluye algunas alternativas para que se realicen los comicios?

No, eso les corresponde al Jurado Nacional de Elecciones y a la ONPE, los organismos encargados. Recuerda que en este proceso también debían incluirse las elecciones primarias, pero ya no podrá ser por todo el gasto que significa para el país, 400 millones de soles, y en estas circunstancias de pandemia va a ser imposible. Los organismos encargados van a tener que buscar la manera de que los comicios se realicen virtualmente, quizá en varias fechas y ya no en un solo día.

-Uno de los temas que planteó en su candidatura fue la salida de José Chlimper y Rafael Rey del BCR. ¿Actualmente cómo va eso?

Claro, claro, la salida de Chlimper y Rey es un tema que está pendiente, pero por esta bendita pandemia en estos momentos eso no es prioridad. Está también el pedido de renuncia de la vicepresidenta Mercedes Aráoz, por ejemplo, el antejuicio a Luciana León, a Pedro Chávarry, ver el caso del primo de Olaechea, pero no podemos hacer nada al respecto. En estos momentos, lo que corresponde es facilitar el trabajo al Ejecutivo para reducir los efectos de la pandemia en el país, controlar más contagios. Esa es la única prioridad en estos momentos.

-Lo veo muy atento al tema del Covid-19, ha habido congresistas contagiados además. ¿Usted ya se hizo la prueba?

Sí, ya me hice la prueba, las dos pruebas, y salió negativo. Los congresistas infectados deben haberse contagiado fuera del Congreso.

–Hubo un pedido de los trabajadores del Congreso de suspender toda actividad presencial.

Sí, y ya no se va a realizar ningún pleno presencial, por lo que se nos criticó mucho. Se está trabajando en una plataforma que esperemos funcione. Porque si en persona es complicado llegar a acuerdos, ojalá esto no lo haga más difícil.