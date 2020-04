AMPE confirma transferencia extraordinaria de recursos a municipalidades

Tras varias semanas de espera, la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) sostuvo una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, y parte de su gabinete, en la que se plantearon y analizaron una serie de opciones en pro de garantizar la continuidad de servicios esenciales como seguridad ciudadana, fiscalización, recojo de residuos solidos y limpieza pública en cada una de las 1874 municipalidades del país, logrando un compromiso del gobierno para tal fin.

A través de un comunicado, AMPE confirmó que la PCM se comprometió a realizar una transferencia extraordinaria de recursos, mes por mes, a partir de mayo. “Esta transferencia será segmentada en base a las distintas realidades locales, toda vez que los municipios vivimos del día a día. Nuestro presupuesto es un proyectado de la recaudación directa, tanto del impuesto predial como de los arbitrios, la misma que se ha visto afectada por la situación actual del país”, explicó el presidente de AMPE, Álvaro Paz de la Barra.

El también alcalde distrital de La Molina, informó que como parte de este compromiso, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) viene trabajando para habilitar en el menor plazo posible una plataforma digital que permita a cada uno de los municipios poder registrar información sobre sus planillas y gastos corrientes.

“De ahí, el MEF, con toda esa data, hará un estado de necesidades, dependiendo del distrito o la provincia. Una vez ello, comienzan ya la transferencia de los recursos extraordinarios segmentados. Y esto se ha comprometido a que va a materializarse desde el mes de mayo”, sostuvo Paz de la Barra.

Algunas propuestas que se plantearon en la reunión, donde también participó el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, fueron extender el programa Reactiva Perú a los gobiernos locales, a fin de que el gobierno central garantice sus préstamos a tres años, con un año de periodo de gracia; la viabilidad de usar un porcentaje del canon o incrementar el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) para cubrir el déficit de gasto corriente; y considerar la redistribución del impuesto al rodaje.

Respecto al uso del canon para cubrir el déficit de gasto corriente, el gobierno central consideró que este no era el mejor mecanismo puesto que no todos los gobiernos locales lo reciben y de usarse habría un trato diferenciado en desmedro de determinadas municipalidades. Sobre el Foncomun, de igual manera, expresaron que no sería una opción viable puesto que, al estar compuesto, en parte, del 2% del IGV, este se ha visto reducido por la baja en el consumo durante el Estado de Emergencia.

En cuanto a la distribución del impuesto al rodaje, el gobierno se comprometió a analizar con detenimiento la propuesta de AMPE para que el monto recaudado constituya ingresos propios, a razón de 80% para la municipalidad distrital y 20% para la municipalidad provincial, siendo destinados al mejoramiento de las vías urbanas a cargo de cada municipalidad, o en este caso, como salvataje financiero.