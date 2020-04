Todos los años mueren en el Perú pacientes por infecciones en las vías respiratorias. Es la segunda causa de muerte después del cáncer. Una cifra cercana a las 19,500 muertes, siendo mayor la letalidad en las neumonías de la tercera edad. Un tercio de los pacientes mayores de 80 años no sobreviven. Estrategias como la vacunación contra el neumococo en infantes y neumonía en mayores han ayudado a reducir el índice. La tasa al 2018 era de 60.7 defunciones por cada 100,000 habitantes. Teniendo esa condición de base epidemiológica, ¿cómo es posible que haciendo malabares solo pueda disponerse de 504 respiradores con ventilación mecánica para Covid-19 en todo el Perú?

Las infecciones respiratorias ya eran la segunda causa de muerte, ya mataban miles, mucho antes de la pandemia. ¿Nunca se compró equipo en concordancia con la necesidad? Si quieren culpables, empiecen ahí. La pandemia del coronavirus añade a esa condición un factor adicional: la velocidad del contagio. Es muy diferente tener 20,000 muertos en un año que tenerlos mes a mes.

Lamentablemente, lo único que, a estas alturas y compitiendo con el mundo entero, el gobierno puede comprar es tiempo. A un costo de recesión total y profunda. Ese tiempo es el que país pasará en arresto domiciliario, a producción mínima de sobrevivencia. No una, dos o tres quincenas. Eso es un engaño. No saldremos en meses y ya es hora de que se muestren las cifras de la prospectiva al país. Si los resultados se duplican cada 5 días (no se sabe el resultado del “martillo”) y hoy sábado se reportan 5,897 contagiados, en cinco días serán 11,794 casos. Restando los que están de alta, al menos 5% necesita hospitalización. Hoy hay 130 pacientes en UCI. En cinco días serán 260. Y en 10 días serán 520. Salvo que las altas sean muy veloces (no lo son) a fines de abril no habrá respirador para el paciente 505 y los que lo sigan. El respirador da 50% de posibilidades de vivir. Sin respirador, morirán. En ese momento la tasa de letalidad pasara de 2.7% a 5% o más.

Si no tuviéramos cuarentena, hace semanas que los respiradores se hubieran acabado. La medida es correcta y es la única posible para postergar el contagio, pero no para detenerlo. Para detenerlo de verdad las medidas son otras. Millones de tests, aislamiento total de los asintomáticos y los sintomáticos. Solo así se hacen los cercos. ¿Tenemos millones de pruebas? No. ¿Podemos comprarlas? No. Llegamos tarde, como a la compra de respiradores.

Miles de asintomáticos (30% del total) están transmitiendo el virus a otros asintomáticos dentro de sus propias casas. Esos que se ponen a insultar en las redes a las mujeres que salen a buscar comida, que imputan frivolidad al vecino (pero nunca a sí mismos) y que son la Gestapo de las ventanas. Esos aspirantes a dictador (abundan) que se han tragado el cuento de que solo contagia el que va al mercado, esos están también transmitiendo. Sin saberlo siquiera.

Entiendo la desesperación del gobierno. Pero hay varios errores que deben ser señalados. El cuento de la quincena destruye. Puede ser que algunos gusten del trago amargo por gotas, pero la mayoría necesita el frasco entero. Los negocios van a quebrar, los trabajos van a desaparecer y nos vamos a quedar en el mismo lugar varios meses. Es eso o 50,000 muertos para agosto. El cuento de “es culpa de los que violan el toque de queda” o “es culpa de los que no saben comprar” solo es útil para engañar a una sociedad infantil y trasladar culpas del gobierno a una ciudadanía bombardeada de una prensa embobada y acrítica.

Dar la verdadera proyección y, sobre esta, construir estrategias es nuestro único camino. Solo así el paciente 505 tendrá alguna oportunidad.