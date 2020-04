Martín Vizcarra: “No necesitas ver a alguien tosiendo para decir que está infectado”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, expresó este sábado que, a pesar que aumentó el porcentaje de la población que acata con el aislamiento social obligatorio, aún hay un grupo de ciudadanos que forman aglomeraciones en los mercados, y que, de esta forma, no contribuye a batallar contra el nuevo coronavirus.

“En lo que todavía no estamos mejorando es en la afluencia de gente en los mercados. Hemos dicho que esta enfermedad está cambiando la historia de la humanidad. Nos obliga a un cambio de costumbres, a un cambio de hábitos. Si no entendemos eso, no vamos a poder afrontar adecuadamente”, manifestó Vizcarra Cornejo en la conferencia que dirigió tras supervisar el hospital San Isidro Labrador, en Ate.

Tal como lo ha hecho en todos sus pronunciamientos desde que declaró en emergencia al país por la propagación de la COVID-19, el mandatario indicó que la forma de contagio de este virus es con el contacto entre personas.

“Entonces, si estamos en sitios en los que hay aglomeraciones de gente y una persona de ese conjunto tiene con el virus, está contagiando a todos los que están alrededor”, continuó.

En ese sentido, el mandatario precisó que un considerable número de pacientes con COVID-19 fueron diagnosticados con el virus a pesar de no tener síntomas, lo que provocó que, al sentirse bien de salud, contagiaron a las personas con las que tuvo contacto.

“Esta enfermedad se manifiesta en un porcentaje importante de gente contagiada que no tiene síntomas. No necesitamos ver a una persona que esté tosiendo para decir que está enferma. [...] Nos acercamos y lo saludamos, puede ser que me contagie y tampoco tengo síntomas, pero luego llevo el virus a mi casa, y ahí hay una persona enferma por otra patología o una persona de la tercera edad. Por mi irresponsabilidad de ir a sitios donde hay aglomeraciones y contagio a personas que, cuando se infecte, puede morir”, enfatizó el jefe Estado.