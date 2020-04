Vizcarra: “De qué valen 6 semanas de aislamiento, si por irresponsables no logramos el objetivo”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, expresó este sábado que el país afronta dos semanas importantes, ya que en ese tiempo se debe conseguir el decrecimiento del índice de contagios del coronavirus en el país.

En su reciente conferencia, Vizcarra Cornejo sostuvo que, además del esfuerzo del Gobierno para evitar que la propagación de la COVID-19 alcance altos números, el acatamiento de la población a las medidas dictadas es necesaria, por lo que exhortó una vez más a evitar las aglomeraciones.

“Nos quedan dos semanas más de esta cuarentena para tener una curva en decrecimiento. Nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo, pero el objetivo se va a lograr si tú, ciudadano, todos colaboramos. La vida de muchos compatriotas depende de nuestro comportamiento. Seamos solidarios”, manifestó desde el hospital San Isidro Labrador, en Ate.

A raíz de ello, el mandatario indicó que, para lograr vencer al coronavirus, la ciudadanía tiene que cambiar sus hábitos y tener siempre presente que el modo de contagio del coronavirus es cuando estamos cerca a otras personas, y que las aglomeraciones en los mercados son el lugar propicio para que se propague.

“Las imágenes que damos en los mercados tenemos que cambiarlas. No podemos seguir teniendo este tipo de aglomeraciones. Si no cambiamos ello, no vamos a lograr el objetivo. Así como estamos aquí poniendo 300 camas más para las personas que se infecten con la COVID-19, queremos que ustedes también se esfuercen”, continuó.

Finalmente, Vizcarra reconoció que el aislamiento social obligatorio que cumple el país desde el último 16 de marzo “es difícil”, pero que el esfuerzo entregado por ciudadanos y ciudadanos no debe ser en vano al permitir que “irresponsables” pongan en riesgo al país.

“Sabemos que estar seis semanas con este aislamiento domiciliario es difícil, pero el esfuerzo que vamos a hacer tiene que valga la pena. De qué valdrían seis semanas de aislamiento en nuestras casas si finalmente por unos cuantos irresponsables no logramos el objetivo. Tenemos la seguridad que lo podemos lograr, pero necesitamos de tu apoyo”, añadió.