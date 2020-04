El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, afirmó que la mayoría de regiones al interior del país no elaboraron un plan de reforzamiento de línea base para combatir la propagación del coronavirus (COVID-19).

En efecto, de acuerdo a Gutiérrez, esta falta de prevención “se debe a que hay un déficit de capacidad en gestión pública” no solo en algunas provincias sino a nivel nacional.

“Sucede que muchas de las regiones no han elaborado este plan con una línea de base y aquellos que lo han elaborado, han tenido deficiencias o no lo han ejecutado, y esto se debe a que hay un déficit de capacidad en gestión pública y no solo en todas las regiones sino también a nivel de todo el Estado”, sostuvo durante una entrevista vía telefónica en Radio Nacional.

Por otra parte, el titular de la Defensoría del Pueblo, informó que desde el 18 de marzo se promulgó una norma para que cada región, en un plazo de 24 a 48 horas, cuente con un plan de reforzamiento contra la COVID-19 y que dicha acción también necesitaba de un conocimiento sobre manejo de recursos públicos durante la emergencia nacional.

“Esta información iba referida en relación a cantidad y disposición de hospitales públicos, Essalud, de la policía y fuerzas armadas, además de las clínicas, es decir observar el nivel de debilidades y fortalezas para atender a la población en esta emergencia sanitaria”, expresó.

En otro momento, Walter Gutiérrez mencionó los casos de las regiones Piura y Arequipa como ejemplo de lo que viene pasando respecto a la falta de planes de reforzamiento contra esta pandemia mundial.

Sobre ello, aseguró que en Piura se tuvo que activar el Comando COVID-19 con la finalidad de reestructurar el plan de reforzamiento que la Defensoría articuló para mejorar los casos de coronavirus que se vienen registrando en la región.

“Lo mismo sucedió con la Región Arequipa, donde la exministra de Salud Pilar Mazzetti, estuvo al frente de este comando, para restablecer el plan de reforzamiento”, agregó.

Cabe recordar que hasta este sábado 11 de abril se registraron 181 fallecidos en todo el Perú, según el último reporte del Ministerio de Salud (Minsa).